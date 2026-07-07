‘하이닉스 몰빵’ 미자 “이상한 꿈 꿨다”…누리꾼들 또 ‘웅성웅성’

세줄 요약 하이닉스 투자 손실 스트레스 고백

이상한 꿈 내용 공개, 불안 심경 표출

누리꾼들 주식 걱정 반영 추측

이미지 확대 사진=유튜브 ‘미자네 주막’ 캡처

이미지 확대 사진=미자 인스타그램 캡처

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개그우먼 미자가 최근 주식 투자와 관련된 심적 스트레스를 엿볼 수 있는 근황을 전했다.미자는 6일 자신의 인스타그램에 최근 겪은 기이한 꿈 내용을 공유하며 근황을 알렸다.그는 “이상한 꿈을 꿨다”며 “내 전화번호가 유튜브에 공개되면서 갑자기 이상한 전화 미친 듯이 오고, 카톡 계속 오고, 이상한 사람들이 집 앞에 와있고 무서웠다. 개꿈이지?”라고 적으며 불안했던 심경을 내비쳤다.해당 게시물을 본 한 누리꾼이 “하이닉스 때문에 욕먹어서 그런 꿈을 꾼 것 같다”고 답변을 남기자 미자는 “빵 터집니다. 맞는 것 같기도”라고 답하며 최근 주식 투자로 인해 겪고 있는 스트레스를 인정했다.이를 본 다른 누리꾼들은 “스트레스가 많이 쌓였나 보다”, “인기가 더 많아지는 꿈이다” 등의 반응을 보이며 그를 위로했다.실제로 미자는 앞서 지난 1일 자신의 유튜브 채널을 통해 투자 중인 종목에서 약 1억 원에 달하는 거액의 손실을 기록하고 오열했던 경험을 고백해 화제를 모았다. 이어 손실을 만회하기 위해 손절한 금액으로 SK하이닉스에 전액 투자한 것으로 전해진다.그는 “주식을 안 해야 돈 모으실 것 같은데 계속하시는 이유 여쭤봐도 될까요?”라는 한 팬의 질문에 “포모(FOMO, 소외공포)”라고 답했다.미자는 그동안 개인 채널을 통해 하이닉스 주식을 매수해 ‘몰빵’ 투자 중이라는 사실을 여러 차례 언급해왔다.그는 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 “저 방금 하이닉스 들어갔다”며 “이번에도 잃으면 내 인생 주식은 없다”라는 글과 함께 주당 270만원에 SK하이닉스 주식을 매수한 화면을 갈무리한 사진을 남기기도 했다.한편 미자는 지난 2022년 개그맨 김태현과 결혼해 결혼 생활을 이어가고 있다.강경민 기자