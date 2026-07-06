“임시휴업하더니”…이동건 제주 카페, 결국 문 닫은 이유

“7월 9일부로 재정비의 시간”

지난달 2차례 임시휴업하기도

이미지 확대 배우 이동건. FNC엔터테인먼트

이미지 확대 배우 이동건이 자신이 운영하는 카페에서 직접 커피를 만들고 있다. SNS 캡처

이동건은 2023년 넷플릭스 시리즈 ‘셀러브리티’를 마지막으로 3년째 작품 공백기를 가지고 있다.

세줄 요약 제주 카페 7월 9일부 재정비 공지

두 차례 임시 휴업 뒤 재개장 지연

오픈런 인기 속 결국 문 닫음

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배우 이동건이 운영 중인 제주 카페가 휴업을 알렸다.6일 이동건의 카페 공식 소셜미디어(SNS)에는 “7월 9일부로 재정비의 시간을 가지게 됐다”며 “그동안 아껴 주시고 찾아 주셔서 진심으로 감사드린다”는 공지가 올라왔다.앞서 이동건의 카페는 지난 6월에도 매장 내부 공사로 인해 두 차례 임시 휴업을 공지한 바 있다.당시 공지에는 19일부터 영업을 재개한다고 알렸으나, 해당 게시물에 한 누리꾼은 “23일에 찾아갔지만 아직 공사 중”이라는 댓글을 남기기도 했다.이동건은 지난해 4월 14일 제주 애월읍에 카페를 오픈해 화제를 모았다.카페는 오픈 첫날부터 오픈런과 대기가 이어질 정도로 뜨거운 인기를 얻었으며, 손님들로부터 이동건의 목격담이 올라오기도 했다.또 오픈 두 달 만에 서울 성수동에서 팝업 매장까지 열며 인기를 자랑했다.SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’로 근황을 전하고 있는 이동건은 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’의 새 MC로 발탁돼 7월 중 방송을 앞두고 있다.이동건은 2017년 배우 조윤희와 결혼해 같은 해 딸을 얻었으나 3년 만인 2020년 합의 이혼했다.온라인뉴스부