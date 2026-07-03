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‘분위기 여신’ 수지, 볼수록 빠져드는 비주얼

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강경민 기자
수정 2026-07-03 11:33
입력 2026-07-03 11:33
세줄 요약
  • 수지, 패션 매거진 커버 화보 공개
  • 명품 브랜드 컬렉션 자신만의 색으로 소화
  • 디즈니+ 시리즈·영화 출연 앞둔 행보
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사진= 패션 매거진 ‘데이즈드 코리아’
사진= 패션 매거진 ‘데이즈드 코리아’


가수 겸 배우 수지가 독보적인 분위기와 비주얼로 시선을 사로잡았다.

3일 패션 매거진 ‘데이즈드 코리아’는 수지를 커버 모델로 내세운 7월호를 공개했다.

공개된 커버 화보 속 수지는 글로벌 앰배서더로 활동 중인 명품 브랜드의 컬렉션을 자신만의 색깔로 소화해냈다.

그는 우아하면서도 분위기 있는 비주얼을 뽐내며 한층 깊어진 매력을 드러냈다.

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사진= 패션 매거진 ‘데이즈드 코리아’
사진= 패션 매거진 ‘데이즈드 코리아’


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사진= 패션 매거진 ‘데이즈드 코리아’
사진= 패션 매거진 ‘데이즈드 코리아’


화보에서는 다채로운 스타일링을 선보였다. 수지는 단정한 포멀 셔츠 룩부터 화려한 패턴이 돋보이는 미니 드레스까지 다양한 의상을 착용했다.

한편 수지는 2026년 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘현혹’의 출연을 확정 지었다. ‘현혹’은 매혹적인 여인의 초상화 의뢰를 맡은 화가가 미스터리한 여인과 얽히며 벌어지는 이야기를 다룬 작품이다.

이와 더불어 영화 ‘실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬 모임’의 개봉도 앞두고 있다. 해당 영화는 실연의 상처를 안고 조찬 모임에 모인 이들의 이야기를 담고 있다.

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사진= 패션 매거진 ‘데이즈드 코리아’
사진= 패션 매거진 ‘데이즈드 코리아’


강경민 기자
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