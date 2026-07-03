‘슈퍼스타K3’ 화제의 듀오, 예능서 13년 만에 재회

세줄 요약 투개월, 13년 만에 예능 동반 출연

슈퍼스타K3 화제의 듀오 재회 소식

오랜 공백 끝 팬들 기대감 고조

이미지 확대 사진=KBS ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’

이미지 확대 사진=KBS ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’

이미지 확대 사진=Mnet ‘슈퍼스타K3’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2011년 Mnet ‘슈퍼스타K3’에 출연해 인기를 끌었던 혼성 듀오 ‘투개월’이 13년 만에 방송에서 다시 뭉친다.KBS의 새로운 예능 프로그램 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’ 측은 2일 공식 채널을 통해 두 사람의 모습이 담긴 선공개 영상을 게재하며 완전체 출연을 공식화했다.영상 속 도대윤과 김예림은 카메라 앞에서 다정하게 포즈를 취하고 있다. “10년 만에 만나서 살짝 어색한 투개월”이라는 자막으로 오랜 공백기 끝에 마주한 두 사람의 기류를 전했다.투개월은 ‘슈퍼스타K3’ 당시 독보적인 음색과 감성으로 최종 3위까지 오르며 대중의 폭발적인 지지를 받았다. 이후 2012년 정식 데뷔했으나 도대윤이 돌연 활동을 중단하며 팀은 기약 없는 휴식기에 들어갔다.김예림은 이후 솔로 가수로 전향해 ‘림킴’이라는 활동명으로 음악 활동을 이어갔다.도대윤의 갑작스러운 활동 중단 배경은 수년이 지난 뒤에야 밝혀졌다. 그는 지난 2024년 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에 출연해 당시 조울증을 앓고 있었다는 사실을 고백했다. 그는 “한꺼번에 인기를 얻었지만 행사가 많아 너무 바빴다. 감사한 일이지만 항상 끌려다니는 기분과 혼자 있는 느낌이 들었다”고 밝혔다.이어 “어머니의 뜻대로 정신병원에 두 달 정도 강제 입원했다”며 퇴원 후에도 활동이 불가능해 결국 학업을 핑계 삼아 미국으로 떠날 수밖에 없었던 사정을 전했다.오랜 공백기를 거친 도대윤과 개인 활동을 해 온 김예림이 13년 만에 동반 예능에 출연한다는 사실은 팬들에게 남다른 의미를 갖는다.한편 투개월이 출연하는 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’는 오는 10일 오후 8시 30분에 방송된다.강경민 기자