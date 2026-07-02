배우 최상엽, 이봉원♥박미선 친아들이었다…“성 바꿔 활동”

세줄 요약 최상엽, 이봉원·박미선 아들로 공개

성을 바꿔 연극배우로 조용히 활동

부모도 뒤늦게 알아본 연기 실력

이미지 확대 코미디언 박미선·이봉원 부부와 아들인 연극배우 최상엽(왼쪽). 인스타그램·뉴스1

이미지 확대 사진=유튜브 ‘롤링썬더’ 캡처

이미지 확대 이봉원 박미선 부부 아들 최상엽. SNS 캡처

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배우 최상엽(본명 이상엽)이 코미디언 이봉원·박미선 부부의 아들로 밝혀져 화제다.지난달 30일 유튜브 채널 ‘롤링썬더’에는 절친으로 알려진 개그우먼 이경실과 조혜련, 박미선 등이 출연해 친분을 과시했다.공개된 영상에서 조혜련은 박미선의 아들을 언급하며 “성을 바꿔가지고 연극배우로 활동하고 있다”고 밝혔다.이어 “2년 전에 ‘사랑해 엄마’ 오디션을 보러 왔는데 알고 봤더니 언니 아들이더라”고 전했다.조혜련은 당시 최상엽이 박미선의 아들인 것을 몰랐다면서 “너무 귀엽고 잘생기고 연기도 잘한다”고 칭찬했다.최상엽은 2023년 3월 공연 ‘대한민국 연극제-배소고지 이야기’로 데뷔했다. 이후 ‘바디체인지’, ‘햄릿 재판’ 등에서 열연을 펼쳤다.이봉원이 아들의 연기를 보러 갔다가 생긴 에피소드도 공개했다. 조혜련은 “봉원 오빠가 본인 아들을 못 알아봤다”며 “연기할 아이가 아니고 항상 조용했는데 ‘쟤가 상엽이라고? 내 아들 맞네’ 이렇게 된 것”이라고 설명했다. 그러면서 “연기를 잘한다”고 강조했다.박미선은 “우리 아들 어릴 적 꿈이 개그맨이었다”며 “엄마 아빠가 가르쳐준다며 어릴 때부터 영재교육을 시켰는데 어느 날 갑자기 개그맨을 안 한다는 거다. 되게 서운하더라”고 속내를 털어놨다.그는 “배우 쪽은 잘 몰라서 어떻게 도와줘야 하나 했는데 부모 도움 없이 이름도 바꾸고 조용히 활동하고 있다”며 기특해했다.한편 이봉원과 박미선은 1993년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.온라인뉴스부