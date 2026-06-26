연예 스타요즘 [포토] 나연, 사랑스러운 토끼 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/06/26/20260626801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-26 14:53 입력 2026-06-26 14:53 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 트와이스(twice) 나연이 26일 서울 강남구 카시오 스토어 도산에서 열린 시계 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 플래그십 스토어 오픈 1주년 기념 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.26.뉴스1 이미지 확대 트와이스(twice) 나연이 26일 서울 강남구 카시오 스토어 도산에서 열린 시계 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 플래그십 스토어 오픈 1주년 기념 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.26.뉴스1 이미지 확대 트와이스(twice) 나연이 26일 서울 강남구 카시오 스토어 도산에서 열린 시계 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 플래그십 스토어 오픈 1주년 기념 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.26.뉴스1 이미지 확대 트와이스(twice) 나연이 26일 서울 강남구 카시오 스토어 도산에서 열린 시계 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 플래그십 스토어 오픈 1주년 기념 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.26.뉴스1 이미지 확대 트와이스(twice) 나연이 26일 서울 강남구 카시오 스토어 도산에서 열린 시계 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 플래그십 스토어 오픈 1주년 기념 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.26.뉴스1 이미지 확대 트와이스(twice) 나연이 26일 서울 강남구 카시오 스토어 도산에서 열린 시계 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 플래그십 스토어 오픈 1주년 기념 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.26.뉴스1 이미지 확대 트와이스(twice) 나연이 26일 서울 강남구 카시오 스토어 도산에서 열린 시계 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 플래그십 스토어 오픈 1주년 기념 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.26.뉴스1 이미지 확대 트와이스(twice) 나연이 26일 서울 강남구 카시오 스토어 도산에서 열린 시계 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 플래그십 스토어 오픈 1주년 기념 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.26.뉴스1 이미지 확대 트와이스 나연이 26일 서울 강남구 카시오 스토어 도산에서 열린 시계 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 플래그십 스토어 오픈 1주년 기념 행사에 참석해 참석해 이동하고 있다. 2026.6.26.뉴스1 트와이스(twice) 나연이 26일 서울 강남구 카시오 스토어 도산에서 열린 시계 브랜드 ‘카시오(CASIO)’ 플래그십 스토어 오픈 1주년 기념 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.26. 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 나연이 참석한 카시오 스토어 행사의 목적은? 오픈 1주년 기념 신제품 출시