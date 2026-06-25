해변서 꼭 껴안고 누운 두 남녀…공효진♥케빈오였다 [포착]

세줄 요약 공효진, 케빈오 신곡 뮤직비디오 특별 출연

황량한 해변 배경, 외로움과 만남의 대비

엔딩서 손잡고 누운 장면, 따뜻한 여운

이미지 확대 유튜브 채널 ‘Kevin Oh’ 캡처

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배우 공효진이 남편 케빈오의 신곡 뮤직비디오에 특별 출연했다.케빈오는 23일 오후 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 ‘마이 걸(My Girl)’ 뮤직비디오를 공개했다.영상은 황량한 바닷가에 홀로 선 케빈오의 모습으로 시작된다. 적막한 풍경 속에서 생각에 잠긴 듯한 모습을 보이던 그는 이내 해변을 자유롭게 거니는 한 여성을 발견한다. 흰 원피스를 입은 여성은 바람을 따라 춤을 추듯 움직이며 해변을 누빈다. 반면 케빈오는 모래사장에 그려진 새 그림 곁에 웅크린 채 외로운 분위기를 자아낸다.영상 후반부가 되면서 해당 인물이 공효진이라는 사실이 밝혀진다. 엔딩 장면에서는 케빈오와 공효진이 나란히 손을 맞잡고 모래사장에 누워 있는 모습이 담겼다. 카메라가 점차 멀어지고, 두 사람이 집 모양이 그려진 해변 위에 누워 있었다는 사실이 드러나며 따뜻한 여운을 남긴다.한편 공효진과 케빈오는 2022년 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다.온라인뉴스부