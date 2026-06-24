장원영, ‘공항 특혜 논란’ 후 비행기 탑승해 환한 미소

세줄 요약 비행기 안 영상 공개, 환한 미소와 여유

김포공항 출국 때 무장착용 없이 등장

특혜 논란 의식한 정중한 보안검색 태도

이미지 확대 사진=장원영 인스타그램 캡처

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그룹 ‘아이브’의 장원영이 기내에서 촬영한 영상을 공유했다.그는 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 짧은 영상을 게재했다. 영상 속 장원영은 비행기 안에서 기내 창문 가리개를 올린 뒤 창밖 풍경을 감상하거나 카메라를 향해 초근접으로 다가와 미소를 짓는 등 여유로운 모습을 보였다.한편 장원영은 같은 날 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하며 얼굴을 가리지 않은 채 등장해 화제를 모았다. 이날 그는 평소 공항 패션으로 즐겨 착용하던 모자나 선글라스, 마스크 등을 일절 착용하지 않고 보안검색대에 올랐다.장원영은 보안 요원에게 여권을 전달하며 두 손을 사용하는 등 평소보다 더욱 정중한 태도를 유지했다. 이는 앞서 지난 5월 보안검색 과정에서 모자를 착용한 채 마스크만 잠시 내려 신분 확인을 받는 모습이 포착되며 불거진 ‘연예인 특혜 논란’을 의식한 행보로 풀이된다.항공보안법 및 공항 보안검색 절차에 따르면 신원 확인을 위해 모자, 선글라스, 마스크를 벗는 것은 필수적인 기본 원칙이다. 논란 당시 누리꾼은 보안 검색의 공정성과 규정 준수에 대해 의문을 제기하며 비판의 목소리를 높인 바 있다. 보안검색대에는 이미 ‘본인 확인을 위해 모자, 선글라스, 마스크를 벗어달라’는 안내문이 있음에도 불구하고 이를 충분히 준수하지 않았다는 점을 문제 삼았다.해당 논란은 한국공항공사에 대한 민원 접수로 이어졌다. 이에 한국공항공사 측은 “모든 승객에게 동일한 기준을 적용하고 있으며 현장 상황에 따라 유연하게 안내하고 있다”고 해명한 바 있다.강경민 기자