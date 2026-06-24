풍자, 과거 남친 결별 사유 “물 마시러 와서 우리집 도자기 훔쳐가”

세줄 요약 풍자, 랄랄과 결혼·소개팅 대화 나눔

전 남자친구 결별 사유로 도자기 절도 언급

구체적 교제 시점은 밝히지 않음

이미지 확대 유튜브 채널 ‘풍자테레비’

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방송인 풍자가 예전 남자친구와 헤어진 이유를 밝혔다.22일 유튜브 채널 ‘풍자테레비’에는 ‘코끼리와 하마의 공동육아’라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 풍자는 크리에이터 랄랄과 결혼에 관한 대화를 나누던 중 소개팅을 요청했다. 풍자는 “나보다 키가 커야 한다. 내 키는 171㎝다”라며 “사람의 느낌을 본다”고 말했다.랄랄은 “이런 말 하는 애들이 다 ‘모솔’(모태솔로)이다”라고 받아치며 웃음을 자아냈다.이어 “내가 보니까 풍자가 눈이 높다”면서 “걔랑은 왜 헤어졌냐. 돈 빌려 달라고 했느냐”라며 풍자의 예전 남자친구를 언급했다.이에 풍자는 “목마르다고 물 마신다고 왔다가 우리 집 도자기 훔쳐 갔다”면서 “정말 잠깐이었는데 그 찰나의 순간을 놓치지 않더라”고 말해 충격을 안겼다.풍자가 이날 방송에서 언급한 전 남자친구가 언제 사귄 사람인지는 구체적으로 밝히지 않았다.온라인뉴스부