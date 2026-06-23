‘옥동자’ 정종철 아들, 엄친아 등극…‘캐나다 명문대’ 줄줄이 합격

세줄 요약 정종철 아들 시후군, 캐나다 명문대 동시 합격

고교 졸업식서 과목 최고 성적상 수상

홀로 유학해 자립심과 성실함 입증

이미지 확대 사진=정종철 인스타그램 캡처

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코미디언 정종철이 아들 시후군의 고등학교 졸업 소식과 함께 캐나다 명문대 합격 축하를 받고 있다.정종철은 지난 21일 자신의 인스타그램에 아들의 고등학교 졸업 소식을 알렸다.그는 “고등학교 1학년 때 홀로 캐나다로 떠났던 순간이 아직도 생생하다”며 “아는 사람 하나 없는 낯선 환경에서 부모 곁을 떠나 생활해야 했기에 걱정이 많았다”고 당시 심경을 고백했다.이어 “잘 적응할 수 있을지, 외롭지는 않을지, 학업은 따라갈 수 있을지 늘 마음을 졸였다”면서도 “결국 너는 아빠의 걱정보다 훨씬 강한 사람이었다”고 아들을 향한 신뢰를 드러냈다.정종철이 전한 바에 따르면 시후군은 낯선 타지 생활에 스스로 적응하며 학업에 정진해 졸업식에서는 과목 최고 성적상을 수상하기도 했다. 그는 “상이 몇 개인지는 중요하지 않다”며 “엄마 아빠가 가장 자랑스러운 건 누구의 도움이나 강요가 아니라 스스로의 힘으로 여기까지 왔다는 사실”이라고 강조했다.또한 “타국에서 부모 없이 자신의 길을 묵묵히 걸어왔고 포기하지 않고 끝까지 해낸 것이 정말 대단하다”며 “어떤 환경에서도 스스로 길을 만들어가는 사람이 된 것이 가장 자랑스럽다”고 애정을 표했다.시후군은 고등학교 졸업에 앞서 올해 초 치러진 캐나다 대학 입시에서도 뛰어난 성과를 거두며 ‘엄친아’ 면모를 입증했다. 그는 캐나다 내 최상위권 명문대로 꼽히는 토론토대학교 세인트조지 캠퍼스 사회과학대를 비롯해 브리티시컬럼비아대학교(UBC), 맥마스터대학교, 웨스턴대학교, 사이먼프레이저대학교(SFU) 등 지원한 대학들로부터 모두 합격 통보를 받았다. 그중에서도 맥마스터대학교와 웨스턴대학교로부터는 우수한 성적을 인정받아 장학금 제안까지 받은 것으로 전해져 더욱 화제를 모았다.정종철은 “사랑한다. 그리고 정말 고맙다”는 메시지를 남기며 “졸업식에 직접 함께하지 못해 미안한 마음도 있다”고 전해 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다.한편 그는 2000년 KBS 15기 공채 개그맨으로 데뷔해 ‘개그콘서트’의 전성기를 이끌며 ‘옥동자’라는 독보적인 캐릭터로 인기를 끌었다. 이후 2006년 배우 황규림과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.강경민 기자