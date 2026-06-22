연예 스타요즘 [포토] 키스오브라이프 ‘공항 런웨이’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/06/22/20260622801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-22 11:15 입력 2026-06-22 11:15 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 키스오브라이프 벨(왼쪽부터)과 나띠, 쥴리, 하늘이 22일 오후 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 중국 상하이로 출국하고 있다. 2026.6.22.뉴스1 이미지 확대 키스오브라이프 나띠가 22일 오후 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 중국 상하이로 출국하고 있다. 2026.6.22.뉴스1 이미지 확대 키스오브라이프 벨이 22일 오후 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 중국 상하이로 출국하고 있다. 2026.6.22.뉴스1 이미지 확대 키스오브라이프 하늘이 22일 오후 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 상하이로 출국하고 있다. 2026.6.22.뉴스1 이미지 확대 키스오브라이프 쥴리가 22일 오후 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 중국 상하이로 출국하고 있다. 2026.6.22.뉴스1 키스오브라이프 벨(왼쪽부터)과 나띠, 쥴리, 하늘이 22일 오후 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 중국 상하이로 출국하고 있다. 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 키스오브라이프가 출국한 목적지는? 중국 상하이 일본 도쿄