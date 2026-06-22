[포토] 키스오브라이프 ‘공항 런웨이’

1 / 5 이미지 확대 키스오브라이프 벨(왼쪽부터)과 나띠, 쥴리, 하늘이 22일 오후 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 중국 상하이로 출국하고 있다. 2026.6.22.

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이미지 확대 키스오브라이프 나띠가 22일 오후 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 중국 상하이로 출국하고 있다. 2026.6.22.

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이미지 확대 키스오브라이프 벨이 22일 오후 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 중국 상하이로 출국하고 있다. 2026.6.22.

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이미지 확대 키스오브라이프 하늘이 22일 오후 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 상하이로 출국하고 있다. 2026.6.22.

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이미지 확대 키스오브라이프 쥴리가 22일 오후 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 중국 상하이로 출국하고 있다. 2026.6.22.

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키스오브라이프 벨(왼쪽부터)과 나띠, 쥴리, 하늘이 22일 오후 해외 일정 참석을 위해 인천국제공항을 통해 중국 상하이로 출국하고 있다.뉴스1