안영미, 첫째 미국 출산 이어 둘째는?…“베트남이든 필리핀이든…”

세줄 요약 둘째 출산 앞두고 라디오 활동 일시 중단

임신 소식 공개, 태명은 딱콩이 동생 딱동

둘째는 아들, 한국 출산 및 남편 귀국 예정

이미지 확대 사진=안영미 인스타그램 캡처

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코미디언 안영미가 둘째 출산을 위해 방송 활동을 일시 중단하며 본격적인 출산 준비에 돌입했다.안영미는 지난 21일 자신의 인스타그램에 “건강하고 씩씩하게 잘 순산하고 돌아오겠다”며 라디오 청취자들을 향한 작별 인사를 건넸다.그는 진행하던 MBC FM4U ‘두시의 데이트 안영미입니다’를 잠시 떠나며 “저 없는 동안에 다른 라디오는 가지 않았으면 좋겠다. 제가 항상 모니터 하고 있을 텐데 스페셜 DJ 우쭈쭈는 적당히 부탁드리겠다”고 당부를 남기며 사진 여러 장을 게재했다.안영미는 지난 2월 해당 라디오 방송을 통해 둘째 임신 소식을 직접 알린 바 있다. 당시 그는 “둘째를 임신했다”며 “노산이다 보니 조심하느라 말을 못 하고 참고 있다가 처음 얘기한다”고 깜짝 소식을 전했다.이어 태명에 대해 “첫째 딱콩이 동생, ‘딱동’이다. 딱콩이가 여름둥이다. 한창 더울 때 7월에 출산했는데, 둘째도 7월에 낳는다. 잘하면 생일도 겹칠 것 같다. 둘째도 제왕절개할 거다. 성별은 아들”이라고 밝혔다.안영미는 지난 2020년 미국에서 직장 생활 중인 비연예인 남성과 결혼했다. 이후 2023년 7월 미국 현지에서 첫째 아들을 출산했다. 당시 첫째 출산을 앞두고 미국행을 결정했던 행보를 두고 원정 출산에 대한 여러 반응이 나오자 이에 대한 입장을 밝히기도 했다.그는 자신의 계정에 댓글을 통해 “소중한 임신 기간, 출산, 육아를 어떻게 오롯이 혼자 할 수 있겠나”라며 “사랑하는 남편과 함께해야지”라고 미국에서 출산을 선택한 이유를 설명했다.이어 “남편이 베트남에 있든 필리핀에 있든 갔을 것”이라며 남편이 머무는 곳이 어디든 아이가 태어나는 순간을 함께 하겠다는 의지를 드러낸 바 있다.미국 원정 출산에 대한 추측이 이어지자 22일 소속사 미디어랩시소는 이와 관련해 입장을 밝혔다. 소속사는 “안영미의 둘째 아이는 아들이며 한국에서 출산할 예정”이라며 “현재 미국에서 직장 생활 중인 남편 역시 출산 일정에 맞춰 한국으로 귀국해 아내의 곁을 지키며 출산의 기쁨을 함께 할 것”이라고 전했다.강경민 기자