[포토] 트와이스 ‘미녀군단’

1 / 12 이미지 확대 그룹 트와이스가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18

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이미지 확대 그룹 트와이스가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18

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이미지 확대 그룹 트와이스가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18

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이미지 확대 그룹 트와이스의 정연이 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18

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이미지 확대 그룹 트와이스의 나연이 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18

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이미지 확대 그룹 트와이스의 미나가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18

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이미지 확대 그룹 트와이스의 지효가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18

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이미지 확대 그룹 트와이스의 사나가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18

ryousanta@yna.co.kr 연합뉴스

이미지 확대 그룹 트와이스의 다현이 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18

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이미지 확대 그룹 트와이스의 나연이 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18

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이미지 확대 그룹 트와이스의 쯔위가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18

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이미지 확대 트와이스(TWICE) 채영이 18일 오후 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 ’티젠X트와이스 콤부차 랩(LAB‘) 포토세션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18.

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그룹 트와이스가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다.연합뉴스