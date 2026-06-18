연예 스타요즘 [포토] 트와이스 ‘미녀군단’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/06/18/20260618800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-18 15:48 입력 2026-06-18 15:48 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 12 이미지 확대 그룹 트와이스가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18연합뉴스 이미지 확대 그룹 트와이스가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18연합뉴스 이미지 확대 그룹 트와이스가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18연합뉴스 이미지 확대 그룹 트와이스의 정연이 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18연합뉴스 이미지 확대 그룹 트와이스의 나연이 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18연합뉴스 이미지 확대 그룹 트와이스의 미나가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18연합뉴스 이미지 확대 그룹 트와이스의 지효가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18연합뉴스 이미지 확대 그룹 트와이스의 사나가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18 ryousanta@yna.co.kr 연합뉴스 이미지 확대 그룹 트와이스의 다현이 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18연합뉴스 이미지 확대 그룹 트와이스의 나연이 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18연합뉴스 이미지 확대 그룹 트와이스의 쯔위가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18연합뉴스 이미지 확대 트와이스(TWICE) 채영이 18일 오후 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 ’티젠X트와이스 콤부차 랩(LAB‘) 포토세션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.6.18.뉴스1 그룹 트와이스가 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 행사에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 트와이스가 참석한 행사는 어떤 제품의 행사였나? 티젠 콤부차 티젠 요거트