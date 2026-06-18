메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

남궁민♥진아름, 결혼 4년 만에…‘새 생명’ 찾아왔다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-06-18 14:22
입력 2026-06-18 14:22
세줄 요약
  • 결혼 4년 만에 전해진 임신 소식
  • 소속사, 새 생명 찾아왔다고 발표
  • 건강과 안정을 우선한 준비 중
이미지 확대
남궁민 진아름. MBC, 소속사 제공
남궁민 진아름. MBC, 소속사 제공


배우 남궁민과 진아름 부부가 결혼 4년 만에 부모가 된다.

남궁민 소속사인 935엔터테인먼트는 18일 공식 입장을 통해 “남궁민 배우와 진아름 배우 부부에게 소중한 새 생명이 찾아왔다”고 밝혔다.

소속사는 “두 사람은 감사하고 설레는 마음으로 건강과 안정을 최우선으로 하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 하고 있다”고 전했다.

다만 “개인적인 영역인 만큼 보다 구체적인 내용에 대해서는 말씀드리기 어려운 점 너른 양해 부탁드린다”고 덧붙였다.

이어 “남궁민 배우와 가족에게 찾아온 소중한 축복을 따뜻한 마음으로 함께 축하해 주시길 바라며 앞으로도 많은 응원과 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

남궁민과 진아름은 2015년 영화 ‘라이트 마이 파이어’를 통해 인연을 맺은 뒤 공개 열애를 이어왔으며, 2022년 10월 결혼식을 올렸다.



결혼 4년 만에 전해진 임신 소식에 팬들의 축하가 이어지고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
남궁민과 진아름 부부의 임신 소식을 발표한 주체는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기