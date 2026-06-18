남궁민♥진아름, 결혼 4년 만에…‘새 생명’ 찾아왔다

세줄 요약 결혼 4년 만에 전해진 임신 소식

소속사, 새 생명 찾아왔다고 발표

건강과 안정을 우선한 준비 중

이미지 확대 남궁민 진아름. MBC, 소속사 제공

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배우 남궁민과 진아름 부부가 결혼 4년 만에 부모가 된다.남궁민 소속사인 935엔터테인먼트는 18일 공식 입장을 통해 “남궁민 배우와 진아름 배우 부부에게 소중한 새 생명이 찾아왔다”고 밝혔다.소속사는 “두 사람은 감사하고 설레는 마음으로 건강과 안정을 최우선으로 하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 하고 있다”고 전했다.다만 “개인적인 영역인 만큼 보다 구체적인 내용에 대해서는 말씀드리기 어려운 점 너른 양해 부탁드린다”고 덧붙였다.이어 “남궁민 배우와 가족에게 찾아온 소중한 축복을 따뜻한 마음으로 함께 축하해 주시길 바라며 앞으로도 많은 응원과 관심 부탁드린다”고 밝혔다.남궁민과 진아름은 2015년 영화 ‘라이트 마이 파이어’를 통해 인연을 맺은 뒤 공개 열애를 이어왔으며, 2022년 10월 결혼식을 올렸다.결혼 4년 만에 전해진 임신 소식에 팬들의 축하가 이어지고 있다.온라인뉴스부