“요요 온 것 같아”…14kg 감량 구혜선, ‘망언’ 무색한 슬림 몸매

세줄 요약 인스타그램에 요가 중 근황 사진 공개

요요 언급에도 슬림한 몸매와 미모 화제

14kg 감량 뒤 체중 유지하는 일상

이미지 확대 사진=구혜선 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=구혜선 인스타그램 캡처

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배우 겸 CEO 구혜선이 슬림한 몸매를 자랑하며 근황을 전했다.구혜선은 18일 자신의 인스타그램에 “요요(?)가 온 것 같아 요가 중”이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 화이트 상의와 브라운 톤의 반바지, 민트색 상의에 화이트 팬츠 등을 매치한 편안한 차림으로 포즈를 취하고 있다.요요를 언급했지만 사진 속 그의 모습은 군살 하나 없이 슬림한 몸매와 ‘얼짱’ 출신다운 변함없는 미모가 눈길을 끈다.지난해 60kg대 체중을 기록했던 구혜선은 다이어트에 돌입해 46kg까지 몸무게를 줄이며 14kg을 감량하는 데 성공했다. 이후 그는 꾸준한 운동과 생활 습관 교정을 통해 감량한 몸무게를 안정적으로 유지하며 ‘유지어터’로 일상을 살고 있다.한편 2002년 CF를 통해 데뷔한 구혜선은 2004년 MBC 시트콤 ‘논스톱5’를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 드라마 ‘열아홉 순정’, ‘꽃보다 남자’, ‘서동요’ 등에 출연했다.최근에는 배우로서의 활동뿐만 아니라 사업가로서의 행보가 눈에 띈다. 그는 벤처기업 ‘주식회사 스튜디오 구혜선’을 설립하고 직접 제품 개발에 참여하는 등 경영인으로서 영역을 넓혔다. 직접 개발한 헤어롤은 시장에서 뜨거운 반응을 얻으며 1만 장의 판매고를 기록하기도 했다.강경민 기자