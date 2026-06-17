“미혼이 동안 비결”…75세 여배우의 외모 자신감

세줄 요약 보톡스·성형 없이 지킨 동안 비결 공개

주름도 연기의 일부라며 자연 노화 수용

결혼 안 해 덜 망가졌다는 재치 답변

이미지 확대 사진=윤미라 유튜브 캡처

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배우 윤미라가 자신의 동안 외모 비결을 재치 있게 밝혔다.최근 윤미라의 유튜브 채널에는 성형외과 전문의와 만나 미용과 노화에 관한 진솔한 대화를 나누는 영상이 게재됐다.이 자리에서 윤미라는 시술이나 성형에 의존하지 않는 본인만의 철학을 확고히 드러냈다. 그는 “저는 보톡스도 한 번도 안 맞았고 성형도 안 했다”며 자연스러운 노화의 과정을 받아들이는 자세를 보였다.이어 “배우는 약간의 주름이 있어도 연기하는 데 지장이 없다”며 주름조차 연기의 일부로 생각하는 배우다운 면모를 보였다.성형에 대한 이야기를 나누던 중 윤미라는 “‘연예인 누구처럼 해주세요’라고 하지 않느냐”며 “요즘은 누구를 이야기하느냐”고 물었다. 전문의는 “예전엔 윤미라 씨처럼 해달라는 사람도 많았다”며 윤미라의 외모를 칭찬했다.전문의가 원래 외모에 자신감이 있지 않았느냐며 외모 자신감의 원천을 묻자 그는 “태어나면서부터 그랬다. 원장님은 제가 예쁘다고 생각하느냐”라고 되물었다. 이에 전문의는 “정말 예쁘시다. 저희 어머님이 ‘윤미라 씨 예쁘다’고 하시면서 ‘근데 결혼을 안 했다’는 말을 매일 하셨다”고 전했다.그러자 그는 “누군가는 제가 결혼을 안 해서 많이 망가지지 않은 것 같다고 했다”며 “결혼하면 남편과 자식들이 속 썩이는데 그런 게 없어 유지를 하나 보다”라고 말해 웃음을 자아냈다.한편 1951년생인 윤미라는 올해 75세다. 1972년 영화 ‘처녀뱃사공’으로 데뷔한 그는 ‘육남매’, ‘애정의 조건’, ‘솔약국집 아들들’, ‘아내의 유혹’ 등 다수의 인기작에 출연하며 50년 넘게 연기 활동을 이어오고 있다.최근에는 유튜브 채널을 개설해 일상을 전하며 대중과 소통하고 있다.강경민 기자