“여전히 아이돌 미모”…은퇴한 27살 전 걸그룹 멤버, 남편·딸과 근황

세줄 요약 일본 여행 사진 공개, 가족 근황 전함

남편·딸과 함께한 전통 의상 나들이

은퇴 후에도 변함없는 미모와 분위기

이미지 확대 사진=소희 인스타그램 캡처

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걸그룹 ‘앨리스’ 출신 김소희가 연예계 은퇴 후 근황을 알렸다.16일 김소희는 자신의 인스타그램에 가족과 함께한 일본 여행 사진을 게재했다. 사진 속 그는 남편과 나란히 일본 전통 의상을 입고 거리를 걷거나 지난해 태어난 딸을 품에 안고 밝은 미소를 짓고 있다.은퇴한 지 2년이 지났음에도 불구하고 현역 시절 못지않은 미모와 한층 우아해진 분위기가 시선을 사로잡았다.1999년생인 김소희는 지난 2017년 걸그룹 ‘엘리스(ELRIS)’의 멤버로 데뷔했다. 데뷔 전 그는 SBS 오디션 프로그램 ‘K팝스타 시즌6’에 출연해 준우승을 차지하며 뛰어난 가창력과 퍼포먼스로 스타성을 인정받았다. 이후 ‘엘리스’로 합류해 활동하며 팀의 메인 보컬이자 센터로 활약했고, 그룹이 ‘앨리스(ALICE)’로 팀명을 변경하고 새로운 도약을 시도할 때까지 팀의 중심을 지켰다.그는 2024년 갑작스러운 결혼 발표와 함께 연예계 은퇴를 선언해 대중을 놀라게 했다. 15세 연상의 사업가와 결혼한 그는 출산 이후 현재까지 육아와 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.공개된 근황에는 골프를 즐기거나 아쿠아리움을 방문하는 등 여유로운 일상이 담겨 있다. 팬들은 “아기 엄마가 맞느냐”, “은퇴했는데도 연예인 포스가 그대로다”, “딸이 엄마 닮아 예쁠 것 같다” 등의 반응을 보이며 그의 행복을 응원했다.강경민 기자