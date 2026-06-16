“고1 때 길거리 캐스팅”…아일릿 원희, 과거 사진 보니 ‘이유 있었네’

세줄 요약 고1 때 고속터미널서 길거리 캐스팅 당한 원희

처음엔 의심했지만 가수 꿈 떠올리며 도전 결정

짧은 연습 후 데뷔 멤버 발탁, 아일릿 합류

이미지 확대 사진=SBS ‘아니 근데 진짜’, 온라인 커뮤니티 캡처

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그룹 ‘아일릿’의 멤버 원희가 운명적인 데뷔 비하인드 스토리를 공개했다.지난 15일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜’에 출연한 아일릿은 각자의 데뷔 과정을 공유했다. 그중에서도 원희는 길거리 캐스팅으로 연습생이 됐던 당시의 상황을 생생하게 전했다.원희는 “고등학교 1학년 때 고속터미널에 놀러 왔다가 길거리 캐스팅을 당했다”며 “서울 구경을 하려고 혼자 고속터미널에 왔던 것”이라고 밝혔다. 처음 캐스팅 제의를 받았을 때는 당혹스러움이 컸다고 한다. 그는 “캐스팅 담당자가 저한테 자꾸 전화번호가 뭐냐고 물어보시더라. 그래서 제가 의심하면서 명함을 달라고 했었다. 명함을 주시지 않더라”고 말하며 한때 의심을 품기도 했다고 전했다.원희는 찾아온 기회를 놓치지 않았다. 그는 “가수는 많은 꿈 중에 하나였다”며 “기회가 왔으니까 ‘도전을 해보자’는 마음이었다”고 연습생이 된 계기를 설명했다. 원희의 캐스팅 일화를 들은 신봉선은 “길거리 캐스팅을 당할 만하다. 너무 예쁘다”며 감탄했다.실제로 원희는 연습생 생활을 거쳐 데뷔한 이후 단기간에 눈에 띄는 활약을 펼치며 주목받는 아이돌로 자리매김했다. 데뷔 전 평범한 학생이었던 그의 학창 시절 사진을 보면 청순한 비주얼과 맑은 이미지가 시선을 사로잡기에 충분했음을 증명한다.연습생이 된 원희는 연습생 1달 차에 JTBC ‘알 유 넥스트?(R U Next?)’에 출연해 데뷔 멤버로 발탁됐다. 그는 짧은 연습 기간이었음에도 첫 번째 데뷔 멤버로 뽑히며 당당히 1위를 차지했다. 이후 프로그램을 통해 뽑힌 멤버들과 2024년 걸그룹 ‘아일릿’으로 데뷔했다.강경민 기자