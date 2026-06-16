메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

“사랑꾼 남편이네”…김우빈, 맨 앞줄서 ‘♥신민아’ 찰칵

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-06-16 06:50
입력 2026-06-16 06:50
세줄 요약
  • 김우빈, 신민아 응원 위해 VIP 시사회 참석
  • 맨 앞줄 사진 공개로 첫 공식 석상 화제
  • 10년 열애 끝 결혼한 부부의 애정 재조명
이미지 확대
배우 김우빈·신민아. 김우빈 인스타그램, 에이엠엔터테인먼트 제공
배우 김우빈·신민아. 김우빈 인스타그램, 에이엠엔터테인먼트 제공


배우 김우빈이 아내 신민아를 위한 든든한 외조에 나섰다.

김우빈은 16일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.

사진에는 영화 ‘눈동자’ VIP 시사회에서 관객에게 인사를 건네는 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아, 염지호 감독의 모습이 담겼다.

해당 사진이 많은 이들의 시선을 끈 이유는 김우빈이 신민아를 응원하기 위해 처음으로 공식 석상에 모습을 드러냈기 때문이다.

두 사람은 10년의 열애 끝에 지난해 12월 결혼식을 올리고 부부가 됐다.

한편 영화 ‘눈동자’는 유전병으로 시력을 점점 잃어가고 있는 서진(신민아)이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 서스펜스 스릴러다. 오는 24일 개봉.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김우빈이 신민아의 영화 시사회에 참석한 이유는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기