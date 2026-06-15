“주식 수익률 122%…난 힙합계의 전원주” 슬리피, 투자 종목 공개

세줄 요약 주식 투자 시작과 종목 공개

최고 수익률 122%와 자평

자녀 위해 문신 제거 결정

이미지 확대 유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처

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래퍼 슬리피가 주식 투자를 시작했다고 밝혔다.15일 연예계에 따르면 슬리피는 최근 자신의 유튜브 채널에서 미래를 잘 준비하고 있냐는 제작진의 질문에 “주식을 시작했다”고 말했다.그는 투자 종목으로 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차 등을 언급했다.특히 “아내한테 말도 안 하고 샀다”며 “지금 (수익률이) 몇 퍼센트냐면 제일 높은 게 122%”라고 전했다.이어 “(다른 종목들은 각각) 56%, 47%, 52%”라며 “힙합계의 전원주”라고 덧붙였다.한편 그는 최근 자녀들을 위해 문신을 제거하기로 했다고 밝혔다.슬리피는 “이제 문신을 지우기로 했다. 아빠니까”라고 말했다.이어 “아이들도 어린이집에 가는데, ‘저 애 아빠 문신 봐’ 하는 따가운 시선이 있다. 문신 때문에 어린이집 가는 게 부끄럽다”고 고백했다.온라인뉴스부