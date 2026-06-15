백종원 막내딸 벌써 이렇게 컸다…당당히 ‘가희 댄스팀’ 차지

세줄 요약 세은양, 축제 무대서 댄스 실력 공개

가희 댄스팀 소속으로 ‘캐치 캐치’ 공연

소유진, 가희에 감사 인사 전해

이미지 확대 백종원 더본코리아 대표와 배우 소유진 부부의 막내딸 세은양이 댄스 무대에 올라 끼를 발산하는 모습이 포착돼 눈길을 끈다. 소유진 인스타그램 캡처

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백종원 더본코리아 대표와 배우 소유진 부부의 막내딸 세은양이 댄스 무대에 올라 끼를 발산하는 모습이 포착돼 눈길을 끈다.소유진은 13일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “세은이 오늘 공연 3번. ‘캐치 캐치’ 팀 파이팅”이라는 글과 함께 영상을 공개했다.영상 속 세은양은 축제 행사 무대에서 가수 최예나의 곡 ‘캐치 캐치’에 맞춰 춤을 추고 있는 모습이었다.무대 의상을 갖춘 세은양은 또렷한 표정과 자신감 있는 동작으로 시선을 끌었다.특히 무대 가운데에서 안무를 소화하는 모습이 눈길을 모았다.해당 댄스팀은 걸그룹 애프터스쿨 출신 가희가 운영하는 댄스 학원 수강생들로 구성된 것으로 알려졌다.소유진은 가희와 함께 찍은 사진도 공개하며 “이 모든 공연팀을 무대에 오르게 만들어 준 진짜 멋진 가희 대표님 최고다”라고 감사 인사를 전했다.가희 역시 “아이들 무대 올리는 게 이렇게 좋다니. 모두 수고하셨습니다”라며 소감을 남겼다.소유진과 백종원은 2013년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.온라인뉴스부