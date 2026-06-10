[포토] 윈터·카리나 ‘월드컵 응원 가요’

1 / 8 이미지 확대 에스파 윈터와 카리나(오른쪽)가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하기 전 포즈를 취하고 있다. 2026.6.10.

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이미지 확대 에스파 윈터와 카리나(오른쪽)가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하기 전 포즈를 취하고 있다. 2026.6.10.

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이미지 확대 에스파 카리나가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하고 있다. 2026.6.10.

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이미지 확대 에스파 윈터가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하고 있다. 2026.6.10.

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이미지 확대 에스파 카리나가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하기 전 포즈를 취하고 있다. 2026.6.10.

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에스파 윈터와 카리나(오른쪽)가 월드컵 응원을 위해 10일 인천국제공항에 도착해 멕시코로 출국하기 전 포즈를 취하고 있다.뉴스1