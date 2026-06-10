임영웅, 51억 펜트하우스 내부 공개…강남 아닌 ‘이곳’

세줄 요약 방송 최초 공개된 51억 펜트하우스 내부

정갈한 옷방과 소탈한 짐 싸기 장면 화제

마포 합정동 메세나폴리스 선택 재조명

이미지 확대 사진=SBS ‘산골 총각 임영웅’ 캡처

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가수 임영웅이 거주 중인 펜트하우스 내부를 방송 최초로 공개했다.임영웅은 9일 공개된 SBS 새 예능 프로그램 ‘산골 총각 임영웅’의 선공개 영상에 출연해 본격적인 산골 생활을 떠나기 전 자택에서 짐을 꾸리는 모습을 보여줬다. 이 과정에서 그동안 베일에 싸여 있던 집 안의 모습이 드러났다.그는 “이사 오고 옷방을 처음 보여드리는 것 같다. 별거 없다”며 다소 쑥스러운 듯 옷방 내부를 소개했다. 공개된 드레스룸은 정갈하게 정리돼 있었다.이어 드레스룸의 옷들을 소개하며 “제가 제일 자주 입는 옷은 운동복이다. 맨날 츄리닝만 입고 축구 유니폼만 입고 편한 반팔만 입는다”고 설명했다. 실제로 가요계에서 소문난 축구 마니아인 정체성이 옷방에서도 그대로 드러났다.특히 임영웅은 수년째 착용하고 있는 바지를 직접 꺼내 보이며 애착을 드러냈다. 그는 “운동할 때도 입고 외출할 때도 입고 잘 때도 입는다. 5~6년째”라고 말하며 소탈한 면모를 인증했다. “선글라스와 안경도 맨날 같은 것만 쓴다”고 덧붙이기도 했다.짐을 챙기는 과정에서 일어난 유쾌한 해프닝도 시청자들에게 웃음을 안겼다. 소장 중인 선글라스를 고르던 그는 안경집 내부에 넣어둔 현금을 발견하고 “개이득이다”라며 신나 하는 모습을 보였다. 또한 진열장에 배치된 향수들을 바라보며 “산에 가는데 향수는 필요 없다”고 단호하게 말하며 실용성 있는 짐 싸기에 돌입했다.짐을 싸는 과정에서 공개된 소탈하고 실용적인 일상은 고가의 펜트하우스와 대비되며 눈길을 끌었다.임영웅은 2022년 서울 마포구 서교동에 위치한 주상복합 건축물 메세나폴리스의 89평형 펜트하우스를 51억원에 매입했다. 당시 그는 해당 대금을 대출 없이 전액 현금으로 치른 것으로 알려져 화제를 모았다. 강남 지역이 아닌 마포구 합정동 일대를 선택했다는 점도 특징적이다.2012년 준공된 메세나폴리스는 최고 39층, 3개 동, 총 617가구 규모로 조성된 고급 주상복합 단지다. 지하철 2호선과 6호선이 교차하는 합정역과 직접 연결되는 초역세권 입지를 자랑한다. 이 중 임영웅이 매입한 펜트하우스는 단지 최상층인 39층에 위치해 있으며 전체 가구 중 단 4가구만 존재한다.해당 주거지는 24시간 가동되는 무인경비 시스템을 비롯해 각 출입구마다 전문 경호 인력이 상시 배치되는 등 철저한 사생활 보호와 보안 체계를 갖추고 있다.한편 임영웅의 본격적인 산골 적응기를 담은 예능 ‘산골총각 영웅’은 오는 23일 오후 9시에 첫 방송된다.강경민 기자