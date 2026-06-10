별거 중 유부남과 열애…‘불륜 의혹’ 커플 결국 이렇게 됐다

세줄 요약 아리아나 그란데·에단 슬레이터 3년 열애 끝 결별

관계자, 신중한 고민 끝 원만한 이별로 설명

위키드 촬영 인연, 불륜 의혹 속 공개 연애 마무리

이미지 확대 아리아나그란데 인스타그램

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할리우드 스타 아리아나 그란데(32)와 배우 에단 슬레이터가 3년간의 열애 끝에 결별했다.8일(현지시간) 피플 등 현지 매체에 따르면 두 사람은 최근 연인 관계를 정리했다.관계자는 “두 사람은 원만하게 헤어졌다”며 “충분한 시간과 신중한 고민 끝에 각자의 길을 가기로 결정했다”고 밝혔다.이어 “현재도 친구로 지내며 서로를 응원하고 있다”며 “사실 몇 달 전 이미 조용히 결별한 상태였다”고 전했다.연예매체 TMZ는 7월 31일 발매 예정인 그란데의 새 앨범이 이번 결별이나 슬레이터와의 관계에서 영감을 받은 것은 아니라고 보도했다.두 사람은 2023년 영화 ‘위키드’ 촬영 과정에서 인연을 맺었다.이후 그란데가 당시 남편 달튼 고메즈와 별거 중이었고, 슬레이터 역시 아내 릴리 제이와 별거 중이었다는 사실이 알려지면서 열애설이 불거졌다.특히 두 사람의 관계가 각자의 결혼 생활과 시기적으로 겹친 것 아니냐는 의혹이 제기되며 불륜설이 확산됐다.그란데는 이후 달튼 고메즈와 이혼했으며, 슬레이터 역시 릴리 제이와 이혼 절차를 밟았다.두 사람은 불륜설을 부인하며 전 배우자와의 관계가 정리된 뒤 교제를 시작했다고 해명해 왔다.하지만 결국 3년간 이어진 공개 연애는 결별로 마무리됐다.온라인뉴스부