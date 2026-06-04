한선화 이어 송지은도 빠졌다…시크릿 “새멤버 영입” 무슨 일

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그룹 시크릿, 12년 만에 재결합

송지은 불참…새 멤버 합류 예정

이미지 확대 그룹 시크릿이 12년 만에 활동을 재개한다고 RBW가 밝혔다. RBW 유튜브 캡처

세줄 요약 시크릿, 12년 만에 재결합 발표

전효성·정하나 중심, 새 멤버 합류

송지은 불참, 히트곡 리메이크 계획

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그룹 시크릿이 12년 만에 재결합한다.4일 종합 콘텐츠 기업 RBW에 따르면 시크릿은 원년 멤버 전효성, 정하나와 새 멤버 한 명이 합류해 3인조로 활동할 예정이다.이번 컴백에 송지은은 참여하지 않는다.이번 재결합 프로젝트는 원년 멤버인 전효성과 정하나를 주축으로 진행한다. 송지은의 빈자리를 채울 새 멤버를 영입해 팀을 재편할 예정이다.제작 및 주관을 맡은 RBW는 시크릿의 기존 메가 히트곡들을 ‘2026년 버전’으로 리메이크해 대중에게 선보일 계획이다.지난 2009년 데뷔한 시크릿은 ‘매직’(Magic), ‘마돈나’(Madonna), ‘별빛달빛’ 등 중독성 강한 곡들로 사랑받았다.이들은 2014년 발표한 미니 5집 ‘시크릿 서머’(SECRET SUMMER) 이후 신곡을 내지 않았으며 2016년 한선화가 팀을 탈퇴해 3인조로 재편됐다.공식 해체를 하진 않았으나 2021년 소속사 TS엔터테인먼트가 폐업하면서 그룹 활동을 멈췄다.시크릿의 활동은 2014년 ‘시크릿 서머’ 이후 약 12년 만의 일인 만큼 관심이 집중된다.온라인뉴스부