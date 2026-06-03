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노홍철, 법륜스님에 투자 상담 “주식 손실 어떻게 해야하나”…답변은?

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강경민 기자
수정 2026-06-03 14:57
입력 2026-06-03 14:57
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세줄 요약
  • 주식·코인 손실 고백, 법륜스님 상담 요청
  • 스님, 투자 책임은 본인 몫이라 현실 조언
  • 노홍철 삶엔 원칙 있다며 따뜻한 위로 전함
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사진=SBS ‘법륜로드 : 스님과 손님’ 캡처
사진=SBS ‘법륜로드 : 스님과 손님’ 캡처


방송인 노홍철이 주식과 가상자산 투자로 적지 않은 손실을 봤다고 고백하며 법륜 스님에게 조언을 구했다.

지난 2일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘법륜로드 : 스님과 손님’에서는 노홍철을 비롯해 이상윤, 이주빈, 이기택이 출연해 법륜 스님과 함께 부처의 고행길을 따라 걸으며 자아를 돌아보는 특별한 수행 여정에 동참했다.

이날 고행길 여정 중 진행된 대화 시간에서 노홍철은 법륜 스님을 마주하고 그동안 마음속에 담아뒀던 투자 관련 고민을 꺼내놨다.

그는 “주식 투자와 코인 투자를 했는데 적지 않은 금액을 넣었다”며 “그런데 많이 떨어졌다. 재산의 큰 부분을 잃었다”고 말하며 씁쓸한 심경을 감추지 못했다.

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사진=SBS ‘법륜로드 : 스님과 손님’ 캡처
사진=SBS ‘법륜로드 : 스님과 손님’ 캡처


투자 실패를 공개한 노홍철은 법륜 스님을 향해 “스님이라면 이 정도 손실이 났을 때 어떻게 하시겠느냐”며 직접적인 질문을 던졌다.

이에 당황한 법륜 스님은 “그건 본인이 더 잘 아는 것 아니냐”며 투자에 따른 책임은 본인 스스로에게 있음을 짚어냈다.

상담이 끝난 뒤 스님은 “홍철 씨는 특별한 고민이 없는 것 같다. 이야기하는 것마다 결국 자기 자랑 아니냐”는 농담을 던져 웃음을 안겼다.

그러면서도 “자유분방해 보이지만 제멋대로 사는 사람은 아니다. 나름의 질서와 원칙을 가지고 살아간다”며 “앞으로도 잘 살아갈 것 같다”고 따뜻한 위로와 응원을 전했다.

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사진=SBS ‘법륜로드 : 스님과 손님’ 캡처
사진=SBS ‘법륜로드 : 스님과 손님’ 캡처


한편 노홍철은 최근 주식과 코인 시장에서의 손실 실적과는 별개로 부동산 자산 운용 면에서는 여전한 수완을 발휘하고 있는 것으로 확인됐다. 그는 최근 서울 강남구 신사동 소재의 한 빌딩을 약 152억 원에 매입한 사실이 알려지며 화제를 모은 바 있다.

강경민 기자
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