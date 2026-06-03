[포토] 권은비, 청량한 일상 속 ‘독보적 직각 어깨’

구글에서 서울신문 먼저 보기

이미지 확대 사진=권은비 SNS 캡처

이미지 확대 사진=권은비 SNS 캡처

이미지 확대 사진=권은비 SNS 캡처

이미지 확대 사진=권은비 SNS 캡처

이미지 확대 사진=권은비 SNS 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 권은비가 이국적인 휴양지에서 청량한 근황을 전했다.권은비 최근 자신의 SNS에 ‘힐링’이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 푸른 바다를 배경으로 화사한 원피스를 입은 채 여유로운 시간을 보내고 있다. 또 다른 사진에서는 탱크톱 차림으로 창가에 앉아 자연스러운 매력을 발산했다.특히 권은비는 슬림하면서도 글래머러스한 몸매와 독보적인 직각 어깨 라인을 드러내며 ‘워터밤 여신’다운 비주얼을 뽐냈다. 팬들은 “막 찍어도 화보 같다”라며 뜨거운 반응을 보였다.한편 권은비는 다양한 음악 활동과 예능을 넘나들며 활발한 행보를 이어가고 있다.온라인뉴스부