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[포토] 권은비, 청량한 일상 속 ‘독보적 직각 어깨’

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수정 2026-06-03 10:28
입력 2026-06-03 10:28
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사진=권은비 SNS 캡처
사진=권은비 SNS 캡처


가수 권은비가 이국적인 휴양지에서 청량한 근황을 전했다.

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사진=권은비 SNS 캡처
사진=권은비 SNS 캡처


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사진=권은비 SNS 캡처
사진=권은비 SNS 캡처


권은비 최근 자신의 SNS에 ‘힐링’이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 푸른 바다를 배경으로 화사한 원피스를 입은 채 여유로운 시간을 보내고 있다. 또 다른 사진에서는 탱크톱 차림으로 창가에 앉아 자연스러운 매력을 발산했다.

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사진=권은비 SNS 캡처
사진=권은비 SNS 캡처


특히 권은비는 슬림하면서도 글래머러스한 몸매와 독보적인 직각 어깨 라인을 드러내며 ‘워터밤 여신’다운 비주얼을 뽐냈다. 팬들은 “막 찍어도 화보 같다”라며 뜨거운 반응을 보였다.

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사진=권은비 SNS 캡처
사진=권은비 SNS 캡처


한편 권은비는 다양한 음악 활동과 예능을 넘나들며 활발한 행보를 이어가고 있다.

온라인뉴스부
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