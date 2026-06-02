한채영, 진해진 ‘아이라인’…어딘가 달라진 모습에 ‘팬들 걱정’

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세줄 요약 짙어진 아이라인, 달라진 분위기 확산

틱톡 라이브 캡처로 건강 우려 제기

메이크업 변화·필터 해석도 병존

이미지 확대 사진=한채영 틱톡 캡처

이미지 확대 사진=한채영 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=MBC ‘전지적 참견 시점’ 캡처

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배우 한채영이 최근 달라진 모습으로 인해 팬들의 우려를 사고 있다.단순한 메이크업의 변화인지 혹은 건강상 문제 등 다른 변화가 있는 건지를 두고 누리꾼들 사이에서 다양한 해석이 오가는 상황이다.최근 여러 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 중심으로 ‘한채영 달라진 분위기’, ‘건강 염려되는 한채영’ 등의 제목으로 게시물이 게재됐다. 해당 게시물들은 한채영이 최근 진행한 틱톡 라이브 방송 화면을 캡처하거나 녹화한 영상들로 구성됐다.공개된 영상 속에서 한채영은 과거 활동 시기보다 확연히 짙어진 아이 메이크업을 한 채 카메라 앞에 섰다. 언더라인까지 두껍게 그려 눈을 강조한 강렬한 아이라인과 선명한 립 메이크업이 주를 이뤘다. 이전보다 다소 야윈 듯 갸름해진 얼굴선도 고스란히 드러났다.방송 당시 한채영은 실시간으로 올라오는 팬들의 댓글을 직접 읽고 답변하며 막힘없는 소통을 이어갔다. 이어 다른 크리에이터나 동료 연예인들과 함께 합동 라이브 매치를 진행하기도 했다.그러나 실시간 방송과 이후 확산된 영상을 접한 일부 팬들은 우려 섞인 시선을 보내고 있다. 과거 그가 보여줬던 건강하고 활기찬 라이브 방송 모습과 비교했을 때 다소 지쳐 보인다는 지적이다. 또 과도하게 짙어진 화장도 얼굴에 나타난 변화를 가리기 위한 것이 아니냐는 의견도 대두됐다.영상을 접한 누리꾼들은 “얼굴이 왠지 슬퍼 보인다”, “피곤한 것 같다”, “눈에 힘이 없어 보인다” 등의 댓글을 남기며 그의 컨디션을 걱정했다. 일각에서는 “필터 영향 아니냐”, “클레오파트라 같은 느낌이다”라며 보정 필터 효과나 새로운 메이크업 콘셉트일 뿐이라는 반응을 보이기도 했다.한편 한채영은 2000년 배우로 데뷔해 172㎝의 큰 키와 늘씬한 몸매로 ‘인간 바비인형’이라는 별명을 얻었다. 2005년 KBS 드라마 ‘쾌걸 춘향’에 출연해 큰 사랑을 받았으며, 드라마 ‘불꽃놀이’, ‘꽃보다 남자’ 등에 출연했다.그는 2007년 재미교포 사업가와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.강경민 기자