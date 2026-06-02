48세 아이돌 출신, 러닝 동호회서 플러팅 포착…“같이 달리기 한 번”

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세줄 요약 이정진, 양평서 천명훈과 러닝 훈련 진행

장애인 선수 단체 완주 위한 뜻깊은 준비

천명훈, 동호회 여성에게 플러팅 포착

이미지 확대 사진=천명훈 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=채널A ‘신랑수업2’

이미지 확대 사진=채널A ‘신랑수업2’ 캡처

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1세대 아이돌 그룹 ‘NRG’ 출신 가수 천명훈이 러닝 동호회에서 적극적인 호감 표시를 해 눈길을 끈다.오는 4일 방송되는 채널A 예능 프로그램 ‘신랑수업2’에서는 배우 이정진이 양평에 거주 중인 천명훈을 방문해 특별한 러닝 훈련을 진행했다.이날 방송에서 이정진은 전문 러너 못지않은 완벽한 러닝복 차림으로 양평에 등장해 이목을 집중시킨다. 평소 철저한 자기관리로 유명한 그는 “원래 작품에 들어가기 전 체중 관리를 위해 러닝을 하는 편이다. 하프마라톤도 두 번 뛰었다”며 남다른 운동 이력을 공개했다.스튜디오 출연진 사이에서도 러닝에 대한 열띤 토크가 이어졌다.송해나는 “저도 매일 5㎞는 무조건 뛰고 탄력받았다 싶으면 10㎞까지 달린다”고 밝혔다. 서준영 역시 “여의도 한 바퀴 뛰는 걸 ‘고구마런’이라고 하는데 집에서 출발해서 한 바퀴 돌면 정확히 12㎞가 되더라”며 구체적인 러닝 코스를 언급했다.이승철은 “난 뛰면 심장에 안 좋다고 해서”라며 러닝을 멀리하는 이유를 설명했다. 탁재훈은 “러닝은 학창 시절 친구들과 어울릴 때 오직 튀는 용도로만 즐겼다”고 말하며 특유의 재치 있는 입담으로 스튜디오를 폭소케 한다.이어 현장에서는 이정진이 러닝 훈련에 나선 진짜 목적이 밝혀졌다. 그는 “2013년부터 ‘대한장애인유도협회 홍보대사’로 활동하고 있다. 최근 선수들의 기를 불어 넣어주기 위해서 단체로 러닝 대회에 나가기로 했다. 30명의 장애인 선수들과 팀 완주를 목표로 하고 있어서 오늘 연습하러 나왔다”며 대회의 뜻깊은 취지를 설명한다.이정진의 진정성 있는 행보에 감동한 천명훈은 “너무 좋은 취지다”라며 현재 그가 참여하고 있는 양평 지역 러닝 동호회 멤버들과의 합동 훈련을 전격 제안한다.동호회 회원들과 만나 본격적인 훈련을 시작하려던 찰나 천명훈의 돌발 행동이 포착됐다. 훈련 도중 마음에 드는 여성 회원을 발견한 그는 “실례지만 어디 사시냐? 나중에 같이 달리기 한 번”이라며 호감을 표시해 핑크빛 기류를 형성했다.1세대 아이돌로서 오랫동안 예능계를 지켜온 천명훈은 1978년생으로 올해 48세다. 아직 미혼인 그의 깜짝 플러팅이 인연으로 이어질 수 있을지도 또 하나의 관전 포인트다.‘신랑수업2’는 4일 오후 10시 방송된다.강경민 기자