고준희, 라면 4봉지 먹방…‘뼈말라’ 몸매에 ‘반전 대식가’

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세줄 요약 광장시장 라면집서 먹방 대결 진행

고준희, 라면 4봉지 완식하며 승리

먹뱉 의혹 의식해 원샷 진행 강조

이미지 확대 사진=유튜브 ‘고준희 GO’ 캡처

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배우 고준희가 마른 몸매와 상반된 대식가 면모를 입증했다.지난 1일 고준희의 유튜브 채널 ‘고준희 GO’에서는 ‘쯔양도 먹고 간 라면집에서 신기록에 도전하는 고준희 | 라면 먹방’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 그는 서울 종로구 광장시장의 한 유명 라면집을 방문했다.고준희는 “예전에 한 번 가려고 했는데 섭외가 안 돼서 못 갔다. 쯔양 씨가 다녀간 영상을 보고 꼭 와보고 싶었다”며 방문 계기를 밝혔다. 해당 장소는 먹방 유튜버 ‘쯔양’이 방문해 라면 먹방 콘텐츠를 찍은 곳이다.현장에 도착한 고준희는 동행한 매니저와 즉석에서 라면 먹방 대결을 펼쳤다. 매니저가 평소 “라면 3개 이상 먹는다”며 자신감을 드러내자 그는 “그럼 배틀을 붙어 보자”고 승부욕을 불태웠다.이에 제작진은 지난 영상에서 고준희가 라면 4봉지를 소화한 콘텐츠가 높은 조회수를 기록했음을 언급했다.그는 “그런데 속상한 게 댓글을 보니까 중간에 먹다가 뱉은 거 아니냐는 얘기가 있더라”고 말하며 일부 누리꾼들이 제기한 ‘먹뱉 의혹’에 속상한 심경을 전했다. 의혹을 불식시키기 위해 그는 제작진을 향해 “이거 원샷으로 가야 한다. 끊으면 안 된다”고 강조했다.실제 대결이 시작되자 고준희의 먹성이 고스란히 드러났다. 도전에 나선 매니저는 라면 3봉지를 비운 뒤 “오늘 누나를 이겨보려고 아침부터 아무것도 안 먹었다. 그런데 3개가 한계다”라며 기권을 선언했다.반면 고준희는 지친 기색 없이 여유롭게 라면 4봉지를 전부 해치웠다. 심지어 5봉지째를 추가로 먹을지 진지하게 고민해 주변을 놀라게 했다.그는 “어릴 때 4개 정도 먹으려면 엄마한테 등짝 몇 대 맞아야 했다”며 “라면 2개에 밥 말아 먹는 정도로 했다”고 과거를 고백했다.대결을 마친 후에는 “신라면이었으면 5개까지 가능했을 것 같다”며 아쉬움을 드러냈다. 이어 “난 키가 크지 않냐. 키를 채우려면 라면 4봉지를 먹어야 한다”고 자신의 먹성에 대해 설명했다.강경민 기자