“낭만 좋구나” 카리나와 ‘다정한 투샷’ 올린 배우…누군가 했더니

세줄 요약 카리나, 야외 공연장 근황과 페스티벌 룩 공개

배우 한수아와 다정한 투샷으로 친분 화제

에스파, 오는 29일 새 정규 앨범 발매 예정

이미지 확대 사진=카리나·한수아 인스타그램 캡처

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그룹 ‘에스파’의 카리나가 한 야외 공연장을 찾아 여유로운 일상을 즐기는 근황을 전했다.카리나는 27일 자신의 인스타그램에 “처음이란 건 참 좋은 거구나”라는 감성적인 문구와 함께 현장감 넘치는 사진 여러 장을 게시했다.공개된 사진 속에서 그는 은은한 아이보리색 바탕의 분홍색 꽃무늬 원피스를 착용하고 부츠를 매치해 세련되면서도 경쾌한 야외 페스티벌 룩을 완성했다.이날 게시물에서 팬들의 눈길을 가장 사로잡은 것은 그가 동행한 인물과 함께 찍은 사진이었다. 카리나의 곁에서 다정한 투샷을 남긴 주인공은 다름 아닌 배우 한수아였다. 두 사람은 밀착해 카메라를 응시하며 장난기 가득한 표정을 짓는 등 편안한 분위기 속 친분을 드러냈다.한수아 역시 같은 날 자신의 계정에 카리나와 나란히 찍은 사진을 게재하며 “낭만 좋은 거였구나!”라는 멘트를 남겼다.앞서 카리나는 지난 2월에도 한수아와 친분을 공개해 화제를 모았다. 그는 한수아, ‘있지(ITZY)’ 류진과 함께 떠났던 일본 여행 사진을 공유하며 절친임을 인증한 바 있다.한편 배우 한수아는 2020년 영화 ‘런 보이 런’을 통해 데뷔했다. 이후 드라마 ‘치얼업’에서는 쌍둥이 자매 역할을 맡아 섬세한 1인 2역 연기를 선보이며 시청자들에게 눈도장을 찍었으며, 드라마 ‘미녀와 순정남’으로 ‘2024 KBS 연기대상’ 여자 신인상을 수상했다.카리나는 2020년 그룹 ‘에스파’의 멤버로 데뷔했다. 카리나가 속한 에스파는 오는 29일 오후 1시 주요 음원 사이트를 통해 두 번째 정규 앨범 ‘레모네이드’(LEMONADE)를 전격 발매하고 본격적인 활동에 나선다.강경민 기자