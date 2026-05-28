트와이스 지효 ‘막냇동생’까지 걸그룹 데뷔…세 자매 모두 연예인

세줄 요약 지효 막냇동생 박서연, 하이브 신인 걸그룹 데뷔

둘째 동생 이하음도 모델·배우로 연예계 활동 중

트와이스 지효 포함 세 자매 모두 연예계 진출

이미지 확대 사진=유튜브 ‘ABD(에이비디)’, 지효 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처

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걸그룹 ‘트와이스’의 리더 지효의 막냇동생이 하이브의 신인 걸그룹 멤버로 전격 데뷔한다.이로써 지효를 비롯해 모델 겸 배우로 활동 중인 둘째 동생, 그리고 아이돌 데뷔를 앞둔 막내까지 세 자매가 모두 연예계에 몸을 담게 됐다.하이브 산하의 신규 레이블인 ABD는 최근 공식 소셜미디어(SNS) 채널을 전격 오픈하고 본격적인 데뷔 프로모션의 시작을 알리는 숏필름 영상을 게재했다.해당 영상에는 올해 하반기 가요계 출격을 목표로 준비 중인 새 걸그룹 멤버 일부가 공개됐다. 이 과정에서 트와이스 지효의 막냇동생인 박서연의 모습이 포착되며 이목을 집중시켰다.화면 속에 등장한 박서연은 지효를 닮은 이목구비에 청순하면서도 신비로운 분위기를 발산했다. 2008년생인 박서연은 1997년생인 큰언니 지효와는 열한 살 차이가 나는 늦둥이 동생이다.지효의 둘째 동생은 이미 모델 겸 배우로 연예계에 발을 내디뎌 활동을 이어가고 있다. 지난 2023년 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 출연했던 지효는 방송을 통해 둘째 동생을 대중에게 직접 소개한 바 있다.당시 방송에서 지효는 “동생은 모델 일도 하고 있고 ‘이하음’이라는 이름으로 활동하고 있다”고 설명했다. 이어 동생과의 관계에 대해 “동생이랑 여섯 살 차이가 나서 성인이 돼서야 친해졌다. 집에서 어떤 느낌이냐면 야무지고 손도 빠르고 세심하고 저는 덤벙대고 털털한 성격이라 자매지만 정반대다”라고 덧붙이며 자매간의 현실적이면서도 돈독한 우애를 과시했다.본명이 박지영인 둘째 동생은 ‘이하음’이라는 이름으로 활동하고 있으며, 2024년 스타일리시 숏폼 드라마 ‘퇴사를 요청합니다’의 주연을 맡아 본격적인 배우 활동을 시작했다.한편 지효는 2015년 걸그룹 ‘트와이스’의 리더이자 메인보컬로 데뷔했다. 그는 10년에 달하는 오랜 연습생 기간을 거친 탄탄한 내공을 바탕으로 ‘우아(OOH-AHH)하게’, ‘치얼업(CHEER UP)’, ‘티티(TT)’ 등 수많은 히트곡을 냈다.지효가 속한 트와이스는 지난해 7월부터 여섯 번째 월드투어 ‘THIS IS FOR’를 이어가고 있다.강경민 기자