“비행기 탔는데 많이 본 얼굴이” 해체 후 승무원 된 남자 아이돌

세줄 요약 마이틴 출신 최은수, 제주항공 승무원 근무

은퇴 뒤 다양한 직무 경험 거쳐 새 도전

미련은 있으나 현재 삶에 만족한다고 고백

이미지 확대 사진=최은수 인스타그램 캡처

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아이돌 그룹 ‘마이틴’ 출신 최은수가 연예계 은퇴 이후 항공사 객실 승무원으로 재직 중인 근황을 전했다.마이틴의 리더로 활약했던 최은수는 군 전역 이후 다양한 사회 경험을 거쳐 2024년부터 제주항공의 정식 객실 승무원으로 근무하고 있다. 최근 그는 자신의 인스타그램에 기내 내부와 활주로 등을 배경으로 유니폼 차림의 일상 사진을 게재해 이목을 끌었다.최은수는 자신의 새로운 도전과 변신이 화제를 모으자 자신의 계정을 통해 솔직한 마음을 털어놨다. 그가 남긴 글에 따르면 “미련과 아쉬움이 없냐고 많이 물어보신다. 없다면 거짓말이지만 지금 저의 삶에 충분히 만족하고 행복하게 지내고 있다”며 현재 승무원으로서의 삶에 만족감을 느끼고 있음을 시사했다.이와 함께 최은수는 영상을 통해 아이돌 멤버에서 항공사 직원이 되기까지 거쳐온 치열한 과정을 상세히 공유하기도 했다. 그는 “사무직, 옷가게, 호텔에서도 일하다가 제 장점을 살려 승무원에 도전하게 됐다”며 그룹 해체 이후 다양한 직무를 경험하며 현재의 직업에 이르렀음을 전했다.이어 “일본 활동을 위해 배운 일본어를 비롯해 영어 등 지원 자격에 맞춰 서류부터 면접까지 열심히 해낸 끝에 승무원이 됐다”며 과거 연예계 활동을 하며 축적했던 자산이 새로운 꿈의 밑거름이 됐다고 밝혔다.최은수의 이 같은 행보는 해체와 은퇴를 겪는 수많은 젊은 연예인들에게 현실적인 귀감이 되고 있다. 앞서 걸그룹 구구단 출신 하나 역시 싱가포르 항공 승무원으로 근무 중인 근황이 알려지기도 했다.한편 최은수가 속했던 그룹 ‘마이틴’은 2017년 7월 가요계에 데뷔했다. 당시 탄탄한 보컬과 퍼포먼스 실력으로 주목받았으나 2년 만인 2019년 8월 공식적으로 팀 해체를 선언했다.강경민 기자