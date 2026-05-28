효린, 응급 상황으로 병원 이송됐다…안타까운 소식

세줄 요약 효린, 타이베이 공연 앞두고 응급 이송

소속사, 입원 치료와 안정 필요성 설명

무대 불참에 팬·관계자에게 사과 전함

이미지 확대 그룹 씨스타 출신 가수 효린이 응급 상황으로 병원에 이송됐다. 효린 인스타그램 캡처

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그룹 씨스타 출신 가수 효린이 응급 상황으로 병원에 이송됐다.27일 소속사 ReH엔터테인먼트는 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “효린이 타이베이에서 열리는 ‘푸방 가디언즈 G! POP Music Festival’(푸방 가디언즈 지! 팝 뮤직 페스티벌)에 출연 예정이었으나, 불가피한 사정으로 참석이 어렵게 됐다”고 밝혔다.현재 효린은 갑작스러운 건강 이상으로 입원 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.소속사는 “아티스트는 응급 상황으로 인해 병원으로 이송됐으며, 의료진 소견에 따라 입원 치료와 안정이 필요한 상황”이라며 “건강 상태와 안전을 종합적으로 고려해 이번 행사에 참석하지 못하게 됐다”고 설명했다.이어 “갑작스럽게 이런 소식을 전하게 돼 무거운 책임감을 느끼고 있다”며 “대만 팬 여러분과 행사 준비를 위해 힘써주신 푸방 가디언즈 구단 및 관계자 여러분께 심려를 끼쳐드려 죄송하다”고 전했다.그러면서 “아티스트 역시 이번 무대를 통해 팬들과 만나기를 누구보다 기대해왔던 만큼 매우 안타까워하고 있으며 빠른 회복을 위해 치료에 전념할 예정”이라고 덧붙였다.효린은 오는 30일 열리는 ‘푸방 가디언즈 지! 팝 뮤직 페스티벌’ 무대에 오를 예정이었다.온라인뉴스부