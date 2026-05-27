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이지아, 슬림 몸매에 ‘한강 라면’ 반전 먹방 공개

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강경민 기자
수정 2026-05-27 15:22
입력 2026-05-27 15:22
세줄 요약
  • 한강 라면 먹방 공개
  • 크롭 티셔츠로 슬림 몸매 화제
  • SNS 통해 소탈한 일상 공유
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사진=이지아 인스타그램 캡처
사진=이지아 인스타그램 캡처


배우 이지아가 슬림한 몸매와 대조되는 털털한 한강 일상을 공개해 화제다.

이지아는 지난 26일 자신의 인스타그램에 “한꺼번에”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그는 긴 웨이브 헤어스타일에 선글라스를 매치해 캐주얼한 룩을 연출했다.

그는 복부가 드러나는 하얀색 크롭 반팔 티셔츠를 입고 한 줌 허리를 드러냈다. 40대 후반이라는 나이가 믿기지 않을 정도로 군살 하나 없는 탄탄하고 슬림한 몸매가 감탄을 자아냈다. 1978년생인 이지아는 올해 48세다.

또 다른 사진에서는 ‘한강 라면’을 즐기는 소탈한 반전 일상이 포착됐다. 식단 관리와 운동으로 슬림한 몸매를 유지하고 있는 것으로 알려진 그의 의외의 먹방 모습이 시선을 끌었다.

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사진=이지아 인스타그램 캡처
사진=이지아 인스타그램 캡처


한편 이지아는 2007년 MBC 대작 드라마 ‘태왕사신기’로 데뷔해 단숨에 스타덤에 올랐다. 이후 드라마 ‘베토벤 바이러스’, ‘아테나: 전쟁의 여신’, ‘세 번 결혼하는 여자’, ‘펜트하우스’ 등 다수의 인기작에서 주연으로 활약했다.



현재는 휴식기를 보내며 소셜미디어(SNS) 등을 통해 일상을 공유하고 있다.

강경민 기자
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