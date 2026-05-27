[포토] 장원영, 보석보다 눈부신 ‘비주얼 퀸’ 근황

세줄 요약 기차 안 배경 화보 공개

수트·드레스 완벽 소화

주얼리 압도한 비주얼

이미지 확대 사진=에스콰이어 코리아 SNS 캡처

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그룹 아이브(IVE)의 장원영이 독보적인 아우라를 담은 화보를 선보였다.패션 매거진 에스콰이어 코리아가 공개한 이번 화보에서 장원영은 기차 안이라는 이색적인 공간을 배경으로 클래식한 수트부터 우아한 드레스까지 완벽하게 소화했다.특히 화려한 주얼리마저 압도하는 눈부신 비주얼로 ‘화보 장인’의 면모를 가감 없이 발휘했다.화보와 함께 진행된 인터뷰에서는 성숙한 내면도 엿볼 수 있었다. 그는 “지금 이 순간이 가장 소중하다”며 현재에 충실한 자신의 삶의 철학을 공유하는가 하면, 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 단단한 마음가짐을 전했다.한편 장원영이 속한 아이브는 현재 월드 투어 ‘SHOW WHAT I AM’을 통해 전 세계 팬들과 만나며 글로벌 대세 행보를 이어가고 있다.온라인뉴스부