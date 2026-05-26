‘세븐♥’ 이다해, 임신 후 근황…“미모 더 물올랐네”

세줄 요약 임신 소식 후 캠핑 근황 공개

남편 세븐·지인과 여유로운 일상

논알콜 선택, 팬들 축하에 감사

이미지 확대 사진=이다해 인스타그램 캡처

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배우 이다해가 임신 소식을 전한 이후 행복한 일상을 공개했다.결혼 3년 만에 임신 소식을 전한 이다해는 지난 25일 자신의 인스타그램에 “설렘이 울렁을 잡아먹은 이 시간. 공기마저 다르게 느껴지는 하루하루”라는 감성적인 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 자연을 배경으로 남편 세븐, 그리고 가까운 지인들과 함께 여유로운 캠핑을 즐기고 있는 이다해의 모습이 담겼다. 그는 편안한 차림에도 임신 후 한층 물오른 미모를 과시했다.이다해는 지인들과 잔을 부딪치는 사진과 함께 “나만 논알콜. 맛있는 논알콜 와인 도대체 어디 있나요”라는 문구를 덧붙이며 술 대신 논알콜 음료를 택할 수밖에 없는 임산부의 일상을 공유했다. 팬들의 축하가 쏟아진 것에 대해 그는 “그리고 좀 생뚱맞지만 여러분 정말 감사합니다”라며 진심 어린 고마움을 표했다.또 태명인 ‘해븐이’가 귀엽게 적힌 인형 사진을 공개하며 예비 엄마의 설렘을 드러내기도 했다.한편 이다해와 세븐은 2015년 교제를 시작해 8년이라는 긴 연애 끝에 2023년 5월 결혼했다. 결혼 이후에도 예능 프로그램 등을 통해 달콤한 신혼 생활을 전해왔다.두 사람은 지난 20일 결혼 3년 만에 마침내 부모가 된다는 기쁜 소식을 알렸다. 이다해는 “둘에서 셋으로. 우리의 작은 기적”이라는 문구와 함께 아기 초음파 사진을 공개해 화제를 모았다.강경민 기자