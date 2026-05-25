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[포토] ‘서머 퀸’ 효린, 구릿빛 피부에 탄탄 복근 뽐내

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수정 2026-05-25 10:40
입력 2026-05-25 10:40
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사진=효린 SNS 캡처
사진=효린 SNS 캡처


가수 효린이 독보적인 건강미가 돋보이는 일상을 공개하며 다가오는 여름에 대한 기대감을 고조시켰다.

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사진=효린 SNS 캡처
사진=효린 SNS 캡처


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사진=효린 SNS 캡처
사진=효린 SNS 캡처


효린은 지난 22일 자신의 SNS를 통해 스타일리시한 근황 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진 속 그는 과감하고 트렌디한 패션으로 시선을 사로잡았다. 특히 레이스 홀터넥 크롭톱에 캡 모자를 매치해 힙한 매력을 발산하는가 하면, 등이 훤히 드러나는 백리스 톱으로 탄탄한 등 근육과 완벽한 바디라인을 자랑했다.

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사진=효린 SNS 캡처
사진=효린 SNS 캡처


평소 건강한 에너지로 사랑받아온 효린은 이번 일상 사진을 통해 ‘여름의 아이콘’다운 면모를 다시 한번 입증했다.

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사진=효린 SNS 캡처
사진=효린 SNS 캡처


한편, 지난 2010년 그룹 씨스타로 데뷔한 효린은 탁월한 가창력과 퍼포먼스로 큰 사랑을 받았으며, 현재는 솔로 아티스트로서 독창적인 음악 행보를 이어가고 있다.

온라인뉴스부
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