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신지 남편 문원, CCTV 11대 논란 해명…“신지 안전 위해 그대로 둔 것”

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수정 2026-05-24 11:16
입력 2026-05-24 11:15
세줄 요약
  • 신혼집 CCTV 11대 논란에 직접 해명
  • 전 집주인 설치 장비 인수, 안전 위해 사용
  • 방송 공개 뒤 온라인 관심과 추측 확산
이미지 확대
문원 인스타그램, 박슬기 인스타그램
문원 인스타그램, 박슬기 인스타그램


가수 신지의 남편 문원이 신혼집에 설치된 다수의 폐쇄회로(CC)TV를 둘러싼 관심에 직접 해명했다.

문원은 23일 인스타그램을 통해 “집 밖에 CCTV가 많은 건 전 집주인분이 설치해 둔 것을 저희가 그대로 인수했기 때문”이라며 “신지씨 안전을 위해 현재도 그대로 사용하고 있다”고 밝혔다.

앞서 전날 방송된 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 신지와 문원 부부의 신혼 일상이 공개된 가운데 집 안팎을 비추는 CCTV 11대가 포착됐다.

출연진이 CCTV에 대해 묻자 신지는 “단독주택 보안을 위해 남편이 전 집주인에게 양도받은 것”이라고 설명했다.

신지와 문원은 3층 단독주택을 신혼집으로 쓰고 있다. 신지는 앞선 방송에서 “집이 3층이라 무전기를 사용하게 됐다”고 말한 바 있다.

방송 직후 온라인에서 CCTV 개수와 보안 시스템에 대한 관심이 이어지자 문원이 SNS를 통해 직접 해명에 나선 것으로 보인다.



신지와 문원은 지난 2일 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스부
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