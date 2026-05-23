‘흑백요리사’ 셰프 “주방 사람들 다 담배 피우길래…” 충격 고백

세줄 요약 정지선 셰프, 장윤정 유튜브서 근황 공개

천식 때문에 흡연은 못했지만 시도 일화 고백

주방 사람들 담배 자리 대화에 끼고 싶었다는 설명

이미지 확대 정지선 셰프가 과거 흡연을 시도한 일화를 전했다. 유튜브 ‘장공장장윤정’ 캡처

이미지 확대 정지선 셰프가 과거 흡연을 시도한 일화를 전했다. 유튜브 ‘장공장장윤정’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정지선 셰프가 과거 흡연을 시도한 일화를 전했다.가수 장윤정의 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’에는 지난 21일 ‘내 동생 정지선이랑 티앤미미라는 곳에서 5월 어느 날에’라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 장윤정과 정지선은 함께 식사를 즐기며 이야기를 나눴다.대화 도중 장윤정이 “난 담배도 안 피운다”고 하자 정지선 역시 담배를 피우지 않는다고 밝혔다.정지선은 “담배를 피우고 싶어서 노력했던 사람인데 천식이 있어 담배를 못 피웠다”고 말해 놀라움을 자아냈다.그는 흡연을 시도한 이유에 대해 “주방에 있는 모든 사람들이 담배를 피우기 위해 쉬는 시간에 다 나간다”며 “그래서 나도 거기 끼려고 했다. 자기들끼리 얘기하고 업무도 그 자리에서 나오다 보니까”라고 말했다.이에 장윤정은 “원래 담배 피우면서 나누는 얘기들이 재미있다고 하더라”라며 공감했다.온라인뉴스부