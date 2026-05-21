“녹화 전과 방송 너무 달라”…서인영이 ‘불화설’ 언급한 여가수는 누구

세줄 요약 가인에게 음악 협업 러브콜 보냄

과거 예능 출연 뒤 불화설 재조명

최근엔 친한 사이로 관계 회복 확인

이미지 확대 사진=유튜브 ‘얼루어 코리아(Allure Korea)’ 캡처

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이미지 확대 사진=MBC ‘황금어장–라디오스타’ 캡처

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가수 서인영이 과거 반말 논란과 불화설의 주인공인 가수 가인에게 깜짝 러브콜을 보냈다.지난 20일 매거진 ‘얼루어 코리아(Allure Korea)’의 공식 유튜브 채널에는 ‘한국판 카디비(?) 서인영, 남양주에서 멸치 똥 따다 화보 찍으러 왔어요’라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 영상에서 서인영은 인터뷰 도중 “콜라보 해보고 싶은 스타가 있냐”라는 질문을 받자 망설임 없이 “음악 작업으로는 가인 씨 생각했다”고 답했다. 이어 “쪼꼬미들끼리 뭔가 무대를 꾸며보는 거다. 근데 또 쪼꼬미지만 저희가 또 알차지 않나”라며 협업에 대한 의지를 보였다.두 사람은 과거 ‘불화설’이 화제가 됐던 터라 서인영의 발언은 더 눈길을 끌었다.2016년 MBC 예능 프로그램 ‘황금어장–라디오스타’에 함께 출연했던 두 사람은 방송 내내 날 선 신경전을 벌이는 듯한 분위기를 연출해 불화설에 휩싸였다.당시 방송에서 가인은 “데뷔 초 나이를 숨겼던 나르샤에게 서인영이 반말을 했다”며 “나중에 나이가 많다는 걸 알게 됐는데도 말투가 바뀌지 않았다”고 폭로해 서인영의 태도 논란을 촉발했다. 방송 직후 논란이 이어지자 서인영은 “촬영장에서는 아무 문제가 없었고, 평소에도 잘 지내는 사이”라며 “나는 선후배 관계에서 예의를 가장 중요하게 생각한다”고 밝혔다.이어 “녹화 전에 만났을 때와 방송 중의 가인이 너무 달라 당황했다”며 녹화 도중 표정 관리가 되지 않았던 솔직한 이유를 설명했다.서인영은 지난 3월 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에 출연해 10년 가까이 지난 당시의 속내를 더 구체적으로 털어놨다. 그는 “대본에 있던 게 아니라 가인이 갑자기 이야기해서 실제로 화가 났다. 대기실에서 긴장된다고 해서 어떻게 풀어줄까, 잘해줄까 생각하고 있었는데 뒤통수를 맞은 느낌”이었다고 고백했다.이어 “나르샤와도 ‘영웅호걸’을 통해 다 풀었는데 뒤늦게 저 이야기를 한 거다. 방송 후 인스타그램에 가인을 저격한 걸 올려서 더 문제가 됐다. 너무 창피하다”라며 자신의 감정적인 대처를 자책했다. 그러면서 “내가 봤을 때 기싸움에서 졌다. 가인이 세더라. 세서 너무 당황했다”고 덧붙였다.세월이 흘러 현재 두 사람의 관계는 회복된 것으로 확인됐다. 지난해 진행된 개인 라이브 방송에서 한 팬이 “가인과는 지금 어떤 사이냐”고 질문을 던지자 서인영은 “가인이랑 잘 지낸다. 지금은 정말 친하다”고 웃으며 불화설을 일축했다. 이어 “그때는 나도 너무 섣부르게 행동했고 선배답지 못했던 부분이 있었다. 나도 상처를 받았던 시기였다”고 과거의 미성숙함을 인정하며 “이제는 서로 잘 풀었고 가인이랑 친하게 지내고 있다”고 전했다.이러한 사실을 증명하듯 서인영은 협업을 하고 싶은 가수로 가인을 꼽으며 개선된 관계를 다시금 확인시켰다.강경민 기자