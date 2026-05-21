[포토] 블랙핑크 지수, 드레스·스포티룩 완벽 소화…‘독보적 아우라’

이미지 확대 사진=지수 SNS 캡처

이미지 확대 사진=지수 SNS 캡처

이미지 확대 사진=지수 SNS 캡처

이미지 확대 사진=지수 SNS 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 블랙핑크의 멤버 지수가 다채로운 콘셉트를 완벽히 소화하며 독보적인 비주얼을 선보였다.그는 지난 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글로벌 앰버서더로 활동 중인 음료 브랜드의 광고 촬영 현장 사진을 여러 장 게재했다.사진 속 지수는 강렬한 레드 컬러의 오프숄더 드레스를 입고 우아하고 고혹적인 분위기를 연출했다. 단정하게 묶은 헤어스타일로 뚜렷한 이목구비를 강조해 눈길을 끌었다.이어 공개된 다른 사진에서는 상반된 매력이 돋보였다. 연보라색 상의와 흰색 테니스 스커트를 매치한 스포티한 의상으로 건강한 매력을 발산했으며, 높게 땋은 포니테일 스타일로 발랄함을 더했다. 또한 흰색 슬리브리스 의상을 입고 대본을 보는 사진에서는 지적인 분위기까지 자아내며 촬영 콘셉트에 따라 자유자재로 변신하는 프로페셔널한 면모를 보였다.온라인뉴스부