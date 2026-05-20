강동원, 다시 회자되는 대학 시절 ‘폭로글’…“아주 나쁜 사람”

세줄 요약 대학 축제 주점 전설, 폭로글 재조명

강동원, 서빙은 했지만 안주 제작은 부인

인기 일화 이어지며 새 영화도 관심

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이미지 확대 사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처

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롯데엔터테인먼트 제공

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최근 세기말 비주얼로 변신해 화제인 배우 강동원의 대학 시절 일화가 다시금 주목받고 있다.과거 그가 재학 중이던 대학교 축제에서 발생했던 이른바 ‘주점 전설’과 관련된 유쾌한 폭로글이 온라인상에서 재조명되고 있다.자신을 강동원의 대학 동문이라고 소개한 작성자는 “학교 축제 때 강동원이 기계과 주점에서 안주 만들고 서빙했다. 그 바람에 다른 과 주점이 다 망했다. 아주 나쁜 사람이다”라며 농담 섞인 원망을 전해 눈길을 끌었다.지속적으로 화제가 되는 동문의 푸념글에 강동원은 과거 한 방송에 출연해 직접 해명에 나서기도 했다.2023년 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 그는 “저도 인터넷에서 그 글을 봤다”며 당시 상황을 설명했다. 그는 “제가 안주를 만든 것까지는 기억이 안 나는데 서빙은 했다”고 해명했고, 조세호는 “주방에 계셨어야 한다. 서빙을 하니까 양쪽에서 난리가 난 거다”라고 말해 웃음을 자아냈다.당시 방송에서는 주점 매출과 관련된 또 다른 황당하고도 구체적인 일화가 추가로 공개되기도 했다. 진행자 유재석이 “이게 실제인지 아닌지 모르겠는데 강동원 씨 때문에 손님이 너무 많이 몰려서 주점에서 파는 파전이 품절됐었다고 한다. 그래서 나중에는 잔디전으로 메뉴를 바꿨다고 한다”고 당시의 인기를 전하며 폭소를 유발했다.실제 강동원은 한양대학교 ERICA 캠퍼스 기계공학과 99학번 출신으로, 데뷔 전부터 압도적인 피지컬과 외모로 학교 내외에서 유명세를 떨쳤다. 그의 대학 시절 목격담과 인기에 대한 일화는 매년 축제 시즌마다 온라인 커뮤니티의 단골 소재로 소환되며 꾸준히 회자돼 왔다.한편 강동원은 대학 시절 외모를 고스란히 간직한 채 스크린으로 돌아온다. 영화 ‘와일드 씽’에 출연한 그는 3인조 혼성 그룹 ‘트라이앵글’의 리더이자 자칭 ‘댄스 머신’인 현우 역을 맡아 파격적인 세기말 스타일링을 선보인다.‘와일드 씽’은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건으로 하루아침에 해체된 혼성 댄스 그룹 ‘트라이앵글’이 20년 만에 다시 무대에 오르며 벌어지는 소동을 그린 작품이다.영화는 오는 6월 3일에 개봉한다.강경민 기자