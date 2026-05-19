엄지윤, 담배 한갑 다 피우더니…“목소리 아예 안 나와”

세줄 요약 엄지윤, 스무살 초반 담배 한 갑 경험 공개

다음 날 목소리 상실, 이후 금연 고백

출연진, 한 갑 흡연 발언에 놀라움과 웃음

이미지 확대 방송인 엄지윤이 담배 한 갑을 피운 경험을 언급해 놀라게 했다. 유튜브 ‘팅팅팅팅’ 캡처

이미지 확대 방송인 엄지윤이 담배 한 갑을 피운 경험을 언급해 놀라게 했다. 유튜브 ‘팅팅팅팅’ 캡처

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방송인 엄지윤이 담배 한 갑을 피운 경험을 언급해 놀라게 했다.최근 유튜브 채널 ‘팅팅팅팅’에는 딘딘, 이선민, 엄지윤, 레오란타가 “5년 차 흡연자로 남자친구와 금연을 약속했지만, 6개월째 몰래 흡연 중”이라는 사연을 받고 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.사연자는 “이렇게까지 해야 하나 싶으면서도 헤어지기는 싫다”고 고민을 털어놨다.출연진 중 흡연자는 딘딘과 이선민이었다. 엄지윤은 이들에게 “담배가 남한테 피해를 준다고 생각하냐”고 물었다.이에 딘딘은 “요즘은 담배에 대한 부정적인 시선이 너무 많으니까 조심해서 피워야지”라고 말했다.이선민은 “정책적으로 ‘길빵’(길거리 흡연)은 사라졌다”며 “근데 아직도 그러신 분이 계신다. 나도 눈살 찌푸려진다”고 했다.그런가 하면 엄지윤은 자신의 흡연 경험을 언급했다.그는 “나는 옛날에 그런 적이 있다”며 “스무살 초반에 ‘딸깍’ 소리가 나는 걸 많이 피우더라. 나도 술 먹고 집 가는 길에 피워봐야겠다고 생각해서 그 자리에서 한 갑을 다 피웠다”고 밝혔다.이에 딘딘과 이선민은 “한 갑을?”이라며 놀랐고, 엄지윤은 “‘이걸 왜 피우지?’라고 생각하고 잤다”고 답했다.엄지윤은 이어 “다음 날에 목소리가 아예 안 나오더라. 그 뒤로 담배를 피워본 적이 없다”고 했다.이를 들은 딘딘은 “잘못 피운 것 같다. 좀 있다 내가 알려줄 테니 나와 봐라”라고 해 웃음을 자아냈다.온라인뉴스부