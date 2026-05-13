하와이 간 엄정화, ‘탄탄한 몸매’ 돋보인 감성 휴양지룩

세줄 요약 하와이 마우이섬 여행 사진 공개

휴양지룩과 우아한 스타일링 화제

탄탄한 복근·마른 팔뚝 시선 집중

이미지 확대 사진=엄정화 인스타그램 캡처

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배우 겸 가수 엄정화가 하와이 마우이섬에서 건강미를 과시했다.평소 철저한 자기관리로 ‘자기관리의 아이콘’이라 불리는 그는 휴양지에서도 탄탄한 몸매와 감각적인 스타일링을 선보였다.엄정화는 지난 10일 자신의 인스타그램에 “마우이”라는 짧은 멘트와 함께 하와이 여행 중 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 그는 하와이의 푸른 자연을 배경으로 여유로운 시간을 만끽하고 있다. 화사한 핑크색 롱 스커트에 블랙민소매 크롭 티셔츠를 매치한 뒤 캡모자를 착용해 편안하면서도 자유로운 분위기를 연출했다. 또 다른 사진에서는 캐주얼한 민소매 원피스를 입고 핑크색 캡모자로 포인트를 줬다.이러한 캐주얼한 의상과 상반된 우아한 의상도 시선을 끌었다. 브이넥 민소매 블라우스에 액세서리로 포인트를 준 룩은 여배우의 아우라를 자아냈다.무엇보다 시선을 끈 것은 엄정화의 관리된 몸매였다. 크롭 티셔츠 아래로 드러난 탄탄한 복근 라인과 군살 하나 없는 마른 팔뚝, 도드라진 쇄골 라인은 그가 평소 얼마나 혹독하게 자신을 관리해 왔는지를 짐작하게 한다.한편 엄정화는 영화 ‘오케이 마담2’ 개봉을 앞두고 있다.강경민 기자