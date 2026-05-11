강성연 “이제야 알린다”…♥남편 얼굴 공개하며 재혼 고백

이미지 확대 강성연 인스타그램

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배우 강성연이 새로운 가정을 꾸린 사실을 직접 알리며 재혼 소식을 전했다.강성연은 11일 자신의 인스타그램에 남편과 함께 찍은 사진을 공개하며 “긴 시간 속 아린 마음을 보듬어준 당신이 있어 웃을 수 있었다”고 밝혔다.이어 “다시 살아낼 수 있는 힘과 시간을 선물해 준 당신과 함께하는 모든 것이 기적 같다”며 “깊은 배려와 신뢰 속에서 다정하고 평안하게 살자”고 애정을 드러냈다.강성연은 “나와 아이들은 참 좋은 분과 함께 새로운 가정을 꾸려 평범한 일상 속 행복을 만들어가고 있다”며 두 아들과 함께 새 출발을 했다고 전했다.그는 “행여 시끄러워질까 조심스러웠기에 이제야 알리게 됐다”며 “현재 내가 어떻게 살아가고 있는지를 제대로 전하고 싶었다”고 털어놨다.이어 “행복하지 않은 날들도 소중한 인생의 한 부분”이라며 “응원 덕분에 더 행복해지겠다”고 덧붙였다.한편 강성연은 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼해 두 아들을 뒀으나, 결혼 11년 만인 2023년 이혼했다. 이후 새로운 연인과의 열애 사실을 공개한 바 있다.온라인뉴스부