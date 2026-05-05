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[포토] ‘멧 갈라’ 참석한 카리나

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수정 2026-05-05 11:24
입력 2026-05-05 10:56
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에스파의 카리나가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 자선행사로 매년 코스튬 테마를 드레스코드로 선정해 세계적인 유명인사들을 초청하는 행사이다.

AP 뉴시스
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