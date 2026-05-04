메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

김고은, 얼굴 가리고 ‘이 배우’와 한강 데이트…‘하트’까지[포착]

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-05-04 07:59
입력 2026-05-04 07:59
세줄 요약
  • 김고은, 모자·마스크로 얼굴 가린 한강 데이트
  • 절친 안은진과 밤 산책 사진 SNS에 공개
  • 안은진 태그·야경 공유로 친분 재확인
이미지 확대
김고은, 안은진 소셜미디어(SNS)
김고은, 안은진 소셜미디어(SNS)


배우 김고은이 모자와 마스크로 얼굴을 꽁꽁 가린 채 절친인 배우 안은진과 한강 데이트를 즐겼다.

김고은은 2일 자신의 소셜미디어(SNS)에 하트 이모티콘과 함께 두 장의 사진을 올렸다.

사진에는 모자와 마스크로 얼굴을 완전 가린 김고은과 똑같이 얼굴을 가린 또 다른 여성이 나란히 서 있는 모습이 담겼다. 김고은은 안은진의 계정을 태그하면서 해당 여성이 배우 안은진임을 알렸다.

두 사람 모두 얼굴을 꽁꽁 가렸지만 밤중의 외출이 신난 듯한 모습이 분위기로 느껴진다.

안은진 역시 이 사진을 자신의 개인 계정에 공유한 뒤 한강의 야경 사진까지 게재했다.

김고은과 안은진은 한예종 동기로 평소에도 남다른 친분을 자랑한 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김고은과 안은진이 함께 데이트를 즐긴 장소는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기