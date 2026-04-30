“복귀 시기는 미정”…김희철, ‘안타까운 소식’ 전해졌다

세줄 요약 김희철, 건강상 이유로 아는 형님 휴식기

복귀 시기 미정, 하차 아닌 재합류 예정

빈자리에는 김신영이 새 고정 멤버로 합류

이미지 확대 가수 김희철이 건강상의 이유로 잠시 JTBC ‘아는 형님’을 떠난다. ‘아는 형님’ 유튜브 캡처

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가수 김희철이 건강상의 이유로 잠시 JTBC ‘아는 형님’을 떠난다.30일 연예계에 따르면 JTBC 관계자는 “김희철이 건강상의 이유로 ‘아는 형님’을 떠나 잠시 휴식기를 갖는다”며 “복귀 시기는 미정”이라고 밝혔다.다만 방송에서 아예 하차하는 것은 아니며 휴식기를 가진 뒤 재합류하는 것으로 전해졌다. 이번 주 방송까지는 출연할 예정이다.올해로 11년 차를 맞는 ‘아는 형님’은 ‘형님 학교’라는 콘셉트를 기반으로 한 JTBC의 최장수 토크쇼 예능 프로그램이다.김희철은 2015년 첫 방송부터 원년 멤버로 출연했으며 특유의 예능감으로 활약해 왔다.김희철의 빈자리는 코미디언 김신영이 채울 예정이다.앞서 전날 JTBC는 “김신영이 ‘형님 학교’에 정식으로 입학한다”며 김신영의 고정 멤버 합류 소식을 전했다. ‘아는 형님’ 사상 첫 여성 고정 멤버의 탄생이다.‘아는 형님’은 매주 토요일 오후 9시 JTBC에서 방송된다.온라인뉴스부