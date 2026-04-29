[포토] 김태리, 귀여운 손하트

1 / 5 이미지 확대 배우 김태리가 29일 서울 성동구 OWF스튜디오에서 진행된 프라다 뷰티의 ‘프라다 터치 블러쉬’ 출시 기념 포토 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.29.

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이미지 확대 배우 김태리가 29일 서울 성동구 OWF스튜디오에서 진행된 프라다 뷰티의 ‘프라다 터치 블러쉬’ 출시 기념 포토 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.29.

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배우 김태리가 29일 서울 성동구 OWF스튜디오에서 진행된 프라다 뷰티의 ‘프라다 터치 블러쉬’ 출시 기념 포토 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.29.뉴스1